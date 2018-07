La huelga en Ryanair afecta mañana a las conexiones con Bruselas y Barcelona Roberto Ruiz Consumidores insiste en el derecho a recibir una compensación económica ÁLVARO MACHÍN Santander Martes, 24 julio 2018, 07:14

A los pocos minutos de hacer público que cancelaría el 12% de sus vuelos en Europa por la huelga, Ryanair eliminó de su página web doce de los viajes previstos con salida o llegada a Santander para los días 25 y 26. Ninguna de las conexiones ha vuelto a la programación. Eso confirmó -como adelantó este periódico ese día- que Barcelona y Bruselas (mañana) y Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Valencia (el jueves) son los viajes afectados en el Seve Ballesteros por la huelga de tripulantes de cabina de la compañía. Con idas y vueltas, doce vuelos para los que había reservadas 2.268 plazas. La empresa asegura que ha recolocado en otros aviones al 85% de los pasajeros. Mientras, desde la Unión de Consumidores de Cantabria insisten en que la recolocación (o la devolución del dinero pagado) no elimina el derecho a una compensación económica para los afectados. Entre 250 y 600 euros, según cada caso.

«Creemos que ese derecho se mantiene íntegramente al margen de la opción de ofrecer un transporte alternativo o el reembolso del billete», explica Francisco Bautista, coordinador de la Unión de Consumidores de Cantabria. Ellos acaban de editar un manual informativo sobre los derechos de los pasajeros de aerolíneas que se puede recoger en su sede (en la plaza de las Cervezas de Santander).

ANTE UN PROBLEMA Derecho de asistencia Deben facilitar bebida y alimento, vías de comunicación y, llegado el caso, alojamiento. Hojas de reclamaciones Pedirlas en la ventanilla de la compañía y, si no, en Aena. El usuario debe recibir el folleto con los derechos del pasajero. Cauces Agotar la vía de reclamación que ofrezca la compañía. Conservar los papeles Billetes, títulos de transporte... Guardarlo todo. Y además Si no queda satisfecho, reclamar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), acudir a la oficina de consumidores o a los tribunales.

Ryanair quiso tranquilizar a los usuarios asegurando que únicamente los que recibieron el aviso de vuelos cancelados están entre los afectados. O sea, que todo aquel que no haya recibido nada estos días y tenga su billete comprado podrá, según la compañía, volar sin problemas. Desde el Seve, la empresa opera vuelos mañana con Dusseldorf Weeze, Tenerife Sur, Dublín, Roma y Edimburgo (y el jueves con Berlín y Londres). La amenaza de la huelga, no obstante, provoca ciertos temores entre los viajeros.

Desde Consumidores recuerdan que ante retrasos prolongados y situaciones imprevistas, los usuarios deben recibir alimentos, posibilidades de comunicación y, llegado el caso, también alojamiento. «Es lo que dice el Reglamento», recuerda Bautista, que aprovecha para reclamar al Estado «que no permita que las compañías vulneren los derechos de los usuarios sin dejar de sancionarlas». «No se puede permitir que les salga más barato no atender a las reclamaciones. Tienen que entender que en caso de incumplimiento se enfrentan a una sanción, saber que el usuario no está solo. Porque si saben que el Estado está detrás dejará de resultarles rentable».