Huelga de los técnicos superiores sanitarios para reivindicar reconocimiento profesional

Las protestas de los técnicos superiores sanitarios en Cantabria continúan este viernes con la segunda de las cuatro jornadas de huelga nacional convocadas por los ... sindicatos «ante la falta de cumplimiento» por parte de los Ministerios de Sanidad, Educación y Hacienda de las demandas «históricas» que llevan reivindicando los profesionales más de 40 años.

La convocatoria de esta huelga persigue el reconocimiento del colectivo -formado entre otros por los técnicos de laboratorio, diagnóstico o higiene bucodental- y su lucha ante el deterioro de «nuestras condiciones laborales». Asimismo, exige, entre otras demandas, la creación de un grado universitario y el reconocimiento de la categoría laboral B, acordada en 2007, pero no hecha efectiva, lo que les supone un perjuicio económico anual de unos 2.000 euros.

Por ello, han realizado este jueves una concentración a las puertas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y esta mañana será el turno del Hospital Sierrallana. El punto álgido de esta convocatoria se llevará a cabo con una gran manifestación en Madrid el próximo 3 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, que unirá en una sola voz el recorrido entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Sanidad.

«El seguimiento está siendo abrumador, una gran mayoría de los laboratorios están prácticamente con el personal mínimo», ha destacado Ángel Estébanez, vocal de Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (Aetel). «Las pruebas que sean urgentes se van a realizar, pero hay otro tipo de pruebas programadas que se están viendo afectadas. Los compañeros están muy animados, para el lunes tenemos ya un autobús lleno, además de todos los que acudiremos en nuestros medios particulares».