La investigadora del Idival Rosa Ayesa dirige el proyecto Quijote. Roberto Ruiz

El Idival busca familias para un estudio pionero de prevención de la esquizofrenia en los hijos

La investigación se centra en los descendientes de padres que han sufrido episodios psicóticos y la participación consistirá en un test, una muestra de sangre y una prueba de voz

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:21

Aunque aún no existe evidencia de que la esquizofrenia sea una enfermedad puramente genética, el riesgo de que los hijos la desarrollen cuando tienen ese ... antecedente en los padres existe. Y es mayor –se estima que hasta un 46% de probabilidades– cuando la sufren ambos progenitores. «A este componente genético se suman factores ambientales que también influyen en la vulnerabilidad y en la forma en que la enfermedad puede manifestarse», explica la investigadora Rosa Ayesa, al frente del Grupo de Investigación en Enfermedades Mentales del Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla (Idival). Ella está desarrollando un estudio pionero (Proyecto Quijote) cuyo objetivo es «detectar precozmente factores de riesgo y orientar futuras estrategias de prevención que puedan reducir el impacto de la enfermedad en las nuevas generaciones». Para ello, necesita la participación de familias que hayan sufrido un episodio psicótico y tengan hijos mayores de 12 años. Una búsqueda que está resultando la parte más complicada del trabajo. El reto es llegar al centenar.

