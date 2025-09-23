El IFCA reabre el Café Científico y el ciclo Ciencia en el Ateneo

Mada Martínez Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Colisiones galácticas, computación cuántica, inteligencia artificial, endometriosis, o el papel de las mujeres en la Prehistoria. Los ciclos Ciencia en el Ateneo y Café Científico del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) abordarán asuntos variados. Consolidadas en la agenda divulgativa de la comunidad autónoma tras más de doce años de andadura, ambas actividades sirven para acercar «la ciencia y la investigación de vanguardia al gran público» en formato conferencia-debate y con protagonistas «de prestigio». Al IFCA, que depende de la UC y el CSIC, le ayudan en esta tarea el Aula de la Ciencia y el Campus Cultural de la Universidad. Al margen de ponentes locales de primer nivel, el IFCA refuerza en esta edición «su compromiso» de traer a Santander a importantes profesionales de otras instituciones nacionales e internacionales, como la Organización Europea para la Investigación Nuclear, la Universidad Carlos III de Madrid, la de Deusto o la Technische Universität Berlin.

Los dos ciclos están a punto de inaugurarse. Ciencia en el Ateneo, fruto de la alianza entre el IFCA y la institución cultural de Santander, se celebra cada miércoles a las 19.30 horas en las instalaciones de la calle Gómez Oreña, 5. Todas las sesiones tienen entrada libre hasta completar aforo y, a su vez, se retransmiten en directo en YouTube. Por su parte, el Café Científico tiene lugar en un formato más cercano y participativo, con café y tertulia en el Bar Canela de la plaza de Cañadío, en el caso de la primera cita, y en el Café de las Artes Teatro de la calle García Morato, en de las siguientes. Las sesiones comienzan a las 20.00 horas, si bien el café y las pastas ya se sirven treinta minutos antes, y después se publican como podcast en iVoox y Spotify.

La charla 'Planetas en el cielo' abre la temporada el jueves dentro de la Noche de la Investigación

La primera charla de la temporada es este jueves, 26 de septiembre, en el Bar Canela y dentro de las actividades de la Noche Europea de la Investigación. En ella, Alberto Fernández-Soto (IFCA) hablará sobre 'Planetas en el cielo: muchos, raros y muy, muy lejanos'. Será la primera de muchas actividades entre las que se encuentran, en el caso de Ciencia en el Ateneo, Helena Domínguez (IFCA) con 'Baile cósmico: colisiones galácticas'; Andrés Avelino Fernández (UC) con 'Seducción vs. coerción sexual: ¿dónde está el límite?'; Javier González (UC) hablando de 'Termoplasmónica'; Laura Castelló (IFCA) con 'La Tierra se queda pequeña'; Fuencisla Pilar Cuéllar y Julia Senserrich (Ibbtec) con '¿Es diferente la depresión entre mujeres y hombres?', o Ana Isabel González-Tablas (UC3M) con 'Computación cuántica y criptografía'.

En el Café Científico participan Mario Viciosa (Newtral, Onda Cero) con 'La ciencia dice que no hagas caso a este titular'; Carmen Varillas (HUMV) con 'Todo lo que siempre quisiste saber sobre la endometriosis'; Juan Antonio Cuesta (UC) con '¿Quién dijo que los números no hablan?', o Lorea Romero (Deusto) y 'Los saberes feministas: la genealogía de conocimiento que no nos contaron en clase'.