Un grupo de personas hace ejercicio en la plaza del Ayuntamiento de Santander. DM

Ni «iguales», ni «dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria

El Grupo Social reúne en un informe las estadísticas existentes, que apuntan a que solo el 11,3% de los cántabros de más de 65 años ha pedido «apoyo específico para vivir» o que, en un tercio de los hogares, «el ingreso principal» llega de una pensión de jubilación. Y pide estudios y políticas que «respondan a las necesidades y deseos reales» del 24,5% de la población

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:55

Se trata de un «perfil incompleto», anticipan en el Grupo Social Unate (la Universidad Permanente), y esta inconclusión se debe a que no hay información ... suficiente que ayude a elaborar un retrato real de las personas mayores en Cantabria. «Trabajamos a ciegas, con neblina», han lamentado esta mañana Mónica Ramos y Francisco Gómez Nadal, coordinadores de un informe que han presentado esta mañana y en el que han recopilado y ordenado todas las estadísticas elaboradas por centros e institutos públicos -el CIS, el INE o el Icane- acerca de la población de 65 años en adelante que reside en la comunidad autónoma; datos, han asegurado, que ya rompen con algunos estereotipos y sesgos con los que se interpreta la vejez. Las personas mayores no son «ni iguales ni dependientes», ni tan rurales como se piensa, ni están tan pegadas a la televisión, destaca Unate.

