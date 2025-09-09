Ni «iguales», ni «dependientes», ni pegadas a la tele: Unate traza el perfil de las 145.400 personas mayores de Cantabria

Se trata de un «perfil incompleto», anticipan en el Grupo Social Unate (la Universidad Permanente), y esta inconclusión se debe a que no hay información ... suficiente que ayude a elaborar un retrato real de las personas mayores en Cantabria. «Trabajamos a ciegas, con neblina», han lamentado esta mañana Mónica Ramos y Francisco Gómez Nadal, coordinadores de un informe que han presentado esta mañana y en el que han recopilado y ordenado todas las estadísticas elaboradas por centros e institutos públicos -el CIS, el INE o el Icane- acerca de la población de 65 años en adelante que reside en la comunidad autónoma; datos, han asegurado, que ya rompen con algunos estereotipos y sesgos con los que se interpreta la vejez. Las personas mayores no son «ni iguales ni dependientes», ni tan rurales como se piensa, ni están tan pegadas a la televisión, destaca Unate.

Además de presentar el informe, en el Grupo Social Unate han reclamado a las Administraciones una investigación «completa» de la población de más edad en Cantabria, que atienda y cruce variables básicas (tramos de edad, ingresos, género, estudios, estado civil...); que analice el impacto del edadismo -es decir, la discriminación por razón de edad, en este caso, de personas mayores o ancianas-, y que no pierda de vista «los usos del tiempo» de estos ciudadanos. Lo contrario, la «falta de información», redunda en políticas públicas que «no responderán a sus necesidades y deseos reales». »Es una obligación conocer la realidad«, han recalcado Ramos y Gómez Nadal.

En su informe, Unate recuerda que, en Cantabria y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), viven 145.442 personas por encima de los 65 años, un 24,51% de la población, pero que, según datos del Icass, solo el 11,37% está en situación de dependencia y necesita «apoyos específicos» para vivir, o, lo que es lo mismo, más del 88% de las personas que componen ese grupo de edad tienen «autonomía» para manejar su vida. El hecho de que la vejez se aborde desde la «obsesión por la salud», la dependencia o la soledad no deseada hace que «veamos e a las personas mayores como una carga», pero los responsables de Unate han contrapuesto en este sentido el hecho de que, en la comunidad autónoma y según el Icane, «en el 33% de los hogares el ingreso principal proviene de una pensión de jubilación».

A diferencia de lo que podría pensarse, solo 13.000 personas mayores de la región (el 9,2%) residen en uno de los 54 municipios cántabros con menos de 2.000 habitantes. Y otro cliché que se desmorona, advierte Unate, tiene uso de las tecnologías: el 96,6% de las personas mayores utilizan teléfono inteligente de forma cotidiana, un porcentaje que sube hasta el 97,9% en municipios rurales, dictan los estudios de Instituto Cántabro de Estadística (Icane), y el 76,6% habían utilizado internet en los últimos 3 meses.

Las personas mayores también acusan la pobreza y la «precariedad económica», advierte el Grupo Social Unate. Según las cifras más recientes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, de agosto de este año, en Cantabria hay 93.800 personas que perciben una pensión de jubilación, con un ingreso medio de 1.595 euros, y otras 34.853, que reciben una pensión de viudedad (la cantidad mensual media es aquí de 987 euros). Además, atendiendo a la tasa Arope del INE, que mide el riesgo de exclusión social en la población, en 2024 este indicador afectaba al 21,7% de la población de 65 o más años en Cantabria, por encima de la media nacional, que está en el 19,4%. Si nos vamos al porcentaje de pobreza, este afecta a 19.193 personas mayores en la comunidad autónoma. Estos datos deslucen el «mito» de la «abundancia», dice Unate.

«El hecho de que el 24,5% de los cántabros sean mayores no es un problema, sino una realidad» y «tenemos que adaptarnos al cambio demográfico», ha apuntado Gómez Nadal, que ha reclamado «estudios» sobre las personas de más edad. «Hay poca información sobre personas mayores y urbanismo, movilidad y transporte, acceso a la cultura, asociacionismo, educación...», ha lamentado. Tampoco en relación a ocio, y citando la ESC de 2024, recuerda que las personas mayores, además de ver la televisión, también pasean, leen literatura o prensa y hacen deporte. «Se difunden muchas acciones contra la soledad, pero hay pocos estudios al respecto, se habla poco sobre sus causas». Ante esta tesitura, Unate confía en que el Plan Estratégico de las Personas Mayores que el Gobierno de Cantabria tiene previsto para enero de 2026 no sea un plan del «pasado» sino «del futuro», que cuente «con la voz de las personas mayores» y que no sea un «brindis al sol».