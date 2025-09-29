El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Evelio Ramos, residente en La Pereda, recibe una de las vacunas. S. S.

«Es una imprudencia no vacunarse, aquí todos somos muy mayores»

Comienza la vacunación en residencias con las dosis frente a la gripe y al VRS, mientras que la inyección del covid se administrará en diez días

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:25

Con la calma habitual de otros años, pero en un escenario distinto al que están acostumbrados, esperaban hoy su turno para vacunarse frente a la ... gripe el matrimonio conformado por Ricardo Automuro y María Teresa Amieva, entre los primeros mayores en estrenar la campaña preventiva de la temporada. En esta ocasión, no tuvieron que acudir a su consultorio de referencia, sino que la cita para recibir el pinchazo antigripal fue en la residencia de La Pereda, donde ambos son usuarios del centro de día. Arranca así el despliegue vacunal en los centros de atención a la dependencia de Cantabria (también de covid, aunque no será de forma simultánea), que este año como novedad incluirá también la posibilidad de blindarse frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

