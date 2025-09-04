El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fachada principal, con la entrada al 2 de Noviembre, del Hospital Marqués de Valdecilla. Daniel Pedriza

Un incendio en una habitación de Valdecilla de madrugada deja un herido con quemaduras graves

También han sido atendidas otras ocho personas tras el conato al prenderse un colchón en la sexta planta del edificio 2 de Noviembre

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:35

Susto en el Hospital Marqués de Valdecilla al prenderse el colchón de una cama esta pasada madrugada en una habitación individual de la sexta planta ... del edificio 2 de Noviembre. Una persona ha resultado herida y ocho más han tenido que ser atendidas en el centro hospitalario, estas últimas por inhalación de humo.

