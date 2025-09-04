Un incendio en una habitación de Valdecilla de madrugada deja un herido con quemaduras graves

Susto en el Hospital Marqués de Valdecilla al prenderse el colchón de una cama esta pasada madrugada en una habitación individual de la sexta planta ... del edificio 2 de Noviembre. Una persona ha resultado herida y ocho más han tenido que ser atendidas en el centro hospitalario, estas últimas por inhalación de humo.

El paciente de la habitación afectada, un hombre de 57 años, ha sufrido una quemadura de tercer grado (considerada grave al afectar a tejidos más profundos) en aproximadamente el 5% de su cuerpo, además de síntomas derivados de la inhalación de humo. El resto de atendidos, todos ellos por inhalación de humo, son tres profesionales de la unidad, tres efectivos del servicio de seguridad, un paciente hospitalizado y un acompañante, todos ellos con pronóstico leve.

En estos momentos, permanecen en el Servicio Urgencias tres de los afectados: el paciente de la habitación donde se produjo el conato, un segundo paciente que estaba ingresado y colaboró en el desalojo de la habitación y un guardia de seguridad. Todos ellos evolucionan favorablemente, según confirma el Gobierno regional en una nota de prensa.

El fuego fue controlado de «forma inmediata» tras la intervención personal sanitario y de seguridad del centro y se quedó en un conato (un fuego incipiente en etapas iniciales y controlable de forma simple con extintores u otros medios sin necesidad de intervenciones mayores). De hecho, el Centro de Atención a Emergencias 112 ni tan siquiera tiene constancia de llamada ni aviso alguno del suceso.

Debido a la rápida actuación, los daños materiales no afectaron a otras estancias, aunque la intensa humareda provocada obligó a reubicar de forma temporal a once pacientes de la planta en otras unidades de hospitalización. Una vez que los bomberos comprobaron que la calidad del aire era buena, los usuarios volvieron a sus habitaciones.

La Dirección del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha querido trasmitir un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que la actividad asistencial y sanitaria continúa con «total normalidad». Como indican los protocolos, el hospital revisará de forma interna el suceso para reforzar si fuera necesario las medidas de prevención y seguridad.