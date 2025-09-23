El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Acceso peatonal al parking de Valdecilla Norte. DM

Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis

Vox, PRC y PSOE instan al Ejecutivo a negociar con las concesionarias la rescisión de los contratos para que empleados, pacientes y visitantes no tengan que pagar

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:20

Para profesionales sanitarios, pacientes y familiares, desplazarse en coche hasta Valdecilla es un quebradero de cabeza, dada la falta de aparcamiento en los alrededores del ... hospital y teniendo en cuenta que dejar el vehículo en el parking es un desembolso que, puntualmente puede ser asumible, pero diariamente es un dineral.

