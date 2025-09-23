Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis

Para profesionales sanitarios, pacientes y familiares, desplazarse en coche hasta Valdecilla es un quebradero de cabeza, dada la falta de aparcamiento en los alrededores del ... hospital y teniendo en cuenta que dejar el vehículo en el parking es un desembolso que, puntualmente puede ser asumible, pero diariamente es un dineral.

En febrero de este año, más de 200 empleados del hospital salieron a la calle con pancartas, silbatos y banderines para mostrar su rechazo a la OLA en Cazoña. Exigían dejar a un lado «el afán recaudatorio» y la «marcha atrás» de la limitación de aparcamiento en el entorno del centro hospitalario. Días después la protesta, el PSOE propuso reservar 500 plazas en el aparcamiento situado bajo la antigua Residencia para que los trabajadores pudieran evitar la OLA.

Y este pasado lunes, el Parlamento de Cantabria ha dado un paso más para tratar de resolver los problemas recurrentes de quienes acuden a diario al hospital. Vox, PRC y PSOE se han unido para exigir al Gobierno que el aparcamiento de Valdecilla –tanto Norte como Sur– sea gratuito para pacientes, familiares y trabajadores, que las negociaciones arranquen en un plazo máximo de 30 días y, además, que se lleve a cabo una auditoría externa que verifique los datos de explotación del servicio. El objetivo es revertir las concesiones antes del 1 de enero de 2026.

Cifras El aparcamiento de Valdecilla Norte tiene 707 plazas, trabaja los 365 días del año y cobra dos euros la hora (IVA incluido)

Actualmente, el aparcamiento de la zona norte, con entrada por la Avenida de Valdecilla, tiene 707 plazas y cuesta dos euros la hora (IVA incluido), hasta un máximo de 19,30 el día. La concesionaria del servicio es Masaveu Aparcamientos SL. El otro parking es más pequeño, tiene cerca de 500 plazas y está gestionado por Eysa.

«Cuando se llena el aparcamiento de Valdecilla Sur empiezan a entrar a este. Ahora (las doce del mediodía en el momento de la conversación con este periódico) está prácticamente lleno», señala un trabajador del aparcamiento que prefiere no revelar su identidad. Lo que sí aclara es que el 90% de los usuarios del servicio son «trabajadores y gente que viene a consulta o a visitar a algún enfermo». Los fines de semana baja la ocupación, –«se relaja un poco más», apunta– pero entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, «siempre hay movimiento». Entre semana, «es un no parar». La cuenta no es difícil. Solo en las ocho horas más intensas y teniendo en cuenta las 707 plazas, la recaudación aproximada sería de 11.312 euros la mañana. El aparcamiento abre las 24 horas del día durante todo el año.

«Cualquiera podría dejar aquí el coche, incluidos turistas que vengan a conocer la ciudad, y coger cualquier autobús que vaya al centro» Empleado de Masaveu Aparcamientos

«Yo creo que ponerlo gratuito no sería la solución. Cualquiera podría dejar aquí el coche, incluidos turistas que vengan a conocer la ciudad, y coger el autobús que vaya al centro», apunta el empleado del parking.

Acceso con código QR

La idea de Vox, el partido que presentó la proposición No de Ley para garantizar la gratuidad total del aparcamiento, es que tanto los profesionales sanitarios como los pacientes y sus familiares entren en los aparcamientos subterráneos con un sistema de control de accesos, a través del reconocimiento de matrículas o de un código QR, que certifique que trabajan allí o que acuden a una cita médica o a visitar a un ser querido. «Nadie va a un hospital por placer. Esta verdad debe ser el pilar sobre el que asiente la gestión todos los servicios asociados a la sanidad pública», señalaba el pasado lunes Natividad Pérez, diputada de Vox. El partido de Leticia Díaz busca desmontar las «excusas» sobre la complejidad contractual o el coste económico poniendo sobre la mesa el caso de las Islas Baleares, cuyo Govern compensó con 22 millones de euros –a razón de 1,1 millones al año hasta 2039– a la concesionaria del aparcamiento del hospital Son Espases para que pacientes, familiares y trabajadores no tuvieran que pagar.

Vox plantea un sistema de control de accesos, como lectores de matrículas o códigos QR

Sin embargo la situación en Cantabria es bien distinta. Existen dos concesionarias diferentes, según el propio Ejecutivo: «La del parking norte, asociada a las tiendas y cafetería, que es una concesión a 50 años de la época del gobierno de Hormaechea (quedarían casi dos décadas para la rescisión), y la del parking sur asociada al contrato de colaboración público-privada, para la que aún quedan nueve años». Entonces, ¿cuánto supondría para las arcas públicas el rescate? El Gobierno aún no ha hecho cuentas, «habría que hacer un estudio de impacto y una valoración económica para la indemnización». Si siguen el patrón de las Islas Baleares, probablemente alcanzaría los 25 millones de euros.