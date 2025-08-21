Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
La Guardia Civil investiga a los seis responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones
L. G.
Santander
Jueves, 21 de agosto 2025, 15:01
La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido 664 prendas -principalmente equipaciones de fútbol, sudaderas y camisetas- y 126 perfumes falsificados de primeras marcas comerciales, que ... estaban destinados la venta en los mercadillos de Cartes y Noja y cuyo valor de mercado se estima en más de 50.000 euros. Además de intervenir la mercancía, se instruyen diligencias como investigados a seis hombres, responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones, por un presunto delito contra la propiedad industrial.
Las falsificaciones han sido detectadas por las patrullas fiscales y de fronteras de la Guardia Civil, cuyos efectivos trabajan en la prevención del contrabando y la verificación de patentes y marcas en artículos que pudieran estar falsificados, con destino a la venta al público. Esos agentes especializados realizaron durante el mes de agosto varias actuaciones dirigidas a detectar la presencia de artículos falsificados, en concreto con la inspección de vehículos cuyos ocupantes se dirigían a realizar ventas en los mercadillos.
Así, se detectaron seis vehículos que se dirigían con diferentes productos para su venta hacia los mercadillos semanales de Santiago de Cartes y Noja, en los que se localizaron productos sospechosos de estar falsificados. En Santiago de Cartes, a tres vendedores se les intervinieron 325 prendas que, tras su análisis, resultaron ser falsificaciones, principalmente de equipaciones de fútbol, sudaderas y camisetas.
Por lo que respecta a Noja, se intervino a tres vendedores en sus vehículos 339 prendas, la mayor parte de ellas equipaciones deportivas en las que figuraban marcas falsificadas. En este caso, se intervinieron también 126 perfumes falsos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.