Imagen de archivo del mercadillo de Cartes

Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja

La Guardia Civil investiga a los seis responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones

L. G.

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:01

La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido 664 prendas -principalmente equipaciones de fútbol, sudaderas y camisetas- y 126 perfumes falsificados de primeras marcas comerciales, que ... estaban destinados la venta en los mercadillos de Cartes y Noja y cuyo valor de mercado se estima en más de 50.000 euros. Además de intervenir la mercancía, se instruyen diligencias como investigados a seis hombres, responsables de los puestos donde estaban a la venta las falsificaciones, por un presunto delito contra la propiedad industrial.

