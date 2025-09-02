Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante

Inspectores de Salud Pública investigan desde hace una semana un brote de gastroenteritis iniciado tras un banquete nupcial celebrado el pasado 23 de agosto ... en el municipio de Escalante. Según han confirmado desde la Consejería a este periódico, se han identificado «al menos 46 afectados» con síntomas similares (diarrea, vómitos...), ninguno de ellos de gravedad. Y la intoxicación alimentaria no se ciñe solo a los invitados de la boda, sino que también se ha detectado algún cuadro con la misma sintomatología entre los asistentes a dos bautizos celebrados al día siguiente (24 de agosto) en el mismo establecimiento.

«Hablamos de un fin de semana en el que han coincidido tres eventos, lo que ha complicado la investigación», apunta Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública. «Ha sido un poco caótico centrar los casos hasta que hemos podido hablar con familiares de los organizadores y hemos recabado toda la información. Nos ha costado bastante conseguir las listas; los novios de la boda, que contó con 105 comensales, ya estaban de viaje cuando aparecieron las primeras sospechas, además había acudido gente no solo de Cantabria, sino también de otras comunidades (La Rioja, Madrid, País Vasco...), y había que tener en cuenta a los asistentes a los bautizos del domingo (32 personas en uno y 50 en el otro)», explica. «La ventaja es que desde el minuto uno el restaurante ha colaborado perfectamente. Se han recogido muestras de los alimentos testigo de las tres celebraciones y se ha revisado cómo se hacen las cosas para intentar aclarar qué ha pasado», añade.

Las claves La sospecha El primer caso que se detectó de la intoxicación fue un invitado de la boda procedente de La Rioja Tres eventos El mayor número de afectados es el de la boda: el 35% de los invitados presenta síntomas En proceso Salud Pública espera «a lo largo de esta semana» los resultados de las muestras de alimentos analizadas

Hasta la fecha no se ha podido determinar la causa del brote, pero desde Sanidad esperan obtener resultados «a lo largo de esta semana» para dilucidar qué alimento pudo motivar la intoxicación. La investigación se centra en el menú de adultos, que en el caso de la boda incluyó recena.

Por el momento, lo que ya está confirmado es que «seis personas han dado positivo en infección por salmonella en los análisis de Microbiología. En muchos de los casos no se han tomado ni siquiera muestras porque han presentado cuadros leves, que se han tolerado bien, y no han precisado asistencia médica», señala Viloria.

El aviso que hizo saltar las alarmas en Seguridad Alimentaria llegó desde La Rioja, lugar de procedencia de uno de los invitados de la boda, que de vuelta a casa empezó con un cuadro de gastroenteritis. Fue el primer caso positivo en salmonella que activó el protocolo sanitario. A partir de ahí, aparecieron síntomas similares en otros comensales del enlace, algunos de los cuales acudieron a los servicios de Urgencias, tanto del Hospital de Laredo como de Valdecilla, o a su médico de Atención Primaria. «En la boda es donde se ha registrado el mayor número de casos. El 35% de los invitados ha presentado algún síntoma», dice el jefe de servicio de Salud Pública. «De uno de los bautizos nos han informado de tres personas afectadas, mientras en el otro apenas ha habido afectación».

Desde el propio hotel-restaurante, especializado en este tipo de eventos sociales, señalan que «somos los máximos interesados en saber lo que ha podido ocurrir, sobre todo para que no se vuelva a producir», y destacan «el mimo con el que se trabaja, siempre con proveedores reconocidos y con productos de alta calidad». Por eso, reconocen el «disgusto» que ha supuesto para todo el equipo este episodio.

Mientras espera al informe de conclusiones de la Dirección de Salud Pública, el establecimiento, que no trabaja con catering, sino que elabora expresamente la comida para sus celebraciones, ha continuado con la actividad programada «extremando aún más las precauciones».

Como recuerdan desde Sanidad, se trata del brote de gastroenteritis con mayor número de afectados en Cantabria desde el registrado a finales de marzo de 2024 en Santillana de Mar, también en una boda. En aquella ocasión, la investigación confirmó que la causa que afectó a más de cien personas fue el norovirus pero no pudo determinar el origen de un contagio tan explosivo, porque no se encontró rastro alguno de contaminación en ninguno de los 28 alimentos analizados.