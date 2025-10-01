El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Equipo @ Cantabria, especialistas de la Guardia Civil en ciberestafas está investigando esta práctica. OPC

Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos

Los estafadores suplantan correos electrónicos de multinacionales que ya trabajan con las víctimas | Hay constancia de solicitudes que rondan los 20.000 euros

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:56

La Guardia Civil alerta a las empresas cántabras de una nueva ciberestafa a través del correo electrónico. Están recibiendo mensajes, en nombre de multinacionales con ... las que ya trabajan, para conseguir hacerse con su dinero y su documentación. Son sobre todo pequeñas y medianas empresas que reciben estos correos de grandes entidades con las que ya mantienen relaciones comerciales. En ellos les invitan a seguir colaborando en un ambicioso proyecto con la creación de una red de proveedores de Cantabria, promocionando la expansión de las empresas locales. Para sumarse a esa iniciativa, las entidades deben remitir a la multinacional numerosa documentación con datos relevantes de la empresa afectada. También tienen que ingresar en concepto de depósito, que se suponeque va a ser devuelto, alrededor de 20.000 euros. En todo momento los correos que remiten utilizan la imagen corporativa de la multinacional a la que se supone que representa para que parezcan reales.

