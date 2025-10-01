Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos Los estafadores suplantan correos electrónicos de multinacionales que ya trabajan con las víctimas | Hay constancia de solicitudes que rondan los 20.000 euros

El Equipo @ Cantabria, especialistas de la Guardia Civil en ciberestafas está investigando esta práctica.

Blanca Carbonell Santander Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:56 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

La Guardia Civil alerta a las empresas cántabras de una nueva ciberestafa a través del correo electrónico. Están recibiendo mensajes, en nombre de multinacionales con ... las que ya trabajan, para conseguir hacerse con su dinero y su documentación. Son sobre todo pequeñas y medianas empresas que reciben estos correos de grandes entidades con las que ya mantienen relaciones comerciales. En ellos les invitan a seguir colaborando en un ambicioso proyecto con la creación de una red de proveedores de Cantabria, promocionando la expansión de las empresas locales. Para sumarse a esa iniciativa, las entidades deben remitir a la multinacional numerosa documentación con datos relevantes de la empresa afectada. También tienen que ingresar en concepto de depósito, que se suponeque va a ser devuelto, alrededor de 20.000 euros. En todo momento los correos que remiten utilizan la imagen corporativa de la multinacional a la que se supone que representa para que parezcan reales.

El Equipo @ Cantabria, especialistas de la Guardia Civil en ciberestafas, ha determinado que se trata de una modalidad de estafa tipo BEC (Business Email Compromise). Los estafadores suplantan el correo electrónico de la multinacional, enviando las comunicaciones a empresas que saben que están subcontratadas por dicha multinacional. Su objetivo es recibir transferencias económicas y conseguir documentación con la que cometer otras estafas. Desde la Guardia Civil se aconseja que, antes de mandar documentos o hacer cualquier ingreso de dinero, las empresas se pongan en contacto con la entidad solicitante, por medios telefónicos o telemáticos que hayan sido verificados como legítimos de la multinacional, para comprobar si realmente ese mensaje es suyo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión