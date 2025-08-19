IU y la Federación Dean presentan alegaciones al Plan del Lobo y exigen que se retire el texto

Daniel Martínez Santander Martes, 19 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Izquierda Unida y la Federación Dean (Defensa Animal Cantabria) han presentado alegaciones al Plan de Gestión del Lobo de la comunidad autónoma. Consideran que el texto no aporta soluciones y incluye un «enfoque fracasado», por lo que piden su retirada. Desde IU, acusan al Gobierno regional de mantener «el mismo enfoque fracasado de las últimas décadas» en la gestión de esta especie protegida. Apuntan que el nuevo plan, al que se pueden presentar alegaciones hasta final de septiembre, «coincide en un 90 % con el del anterior Ejecutivo PRC-PSOE», lo que a su juicio demuestra la falta de voluntad política para avanzar hacia un modelo de coexistencia real entre ganadería y fauna salvaje.

Frente a ello, IU propone un enfoque que permita «sacar al sector ganadero del callejón sin salida actual», apostando por medidas preventivas, apoyo técnico y «aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la presencia del lobo».

En concreto, la formación que coordina Israel Ruiz Salmón reclama un nuevo plan y que se elimine cualquier referencia a un supuesto «estado de conservación favorable» de la especie a nivel autonómico, «por carecer de validez jurídica y científica», y que se elabore un nuevo diagnóstico basado «en datos transparentes y metodología auditada». Propone que las indemnizaciones por daños se condicionen a la adopción y verificación de medidas preventivas eficaces, como el uso de mastines, cercados móviles o vigilancia activa, y que se establezca un protocolo de inspección con participación de expertos independientes y auditorías públicas. También reclaman una redefinición completa del sistema de zonificación.

En la Federación Dean van más allá y creen que el plan «vulnera» la normativa europea y estatal en materia de conservación. Además, ve «letales» los cupos de extracción de hasta el 20% de la población regional de lobos.