José María Fabra Fuster: un abogado catalán, afiliado al PRC y experto en terrorismo

Revilla no quiso referirse a la trayectoria profesional de Guadalupe Sánchez, la abogada que ha presentado la querella en nombre del Rey emérito en el ... que le reclama 50.000 euros –irían, en teoría, para Cáritas España– y que hasta ahora era conocida por ser la asesora legal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El expresidente de Cantabria prefiere centrarse en lo suyo. «No me esperaba a mis 82 años una situación de este tipo, pero yo lo que tengo que hacer es plantear mi defensa y estar muy atento a lo que me diga el abogado que he designado para que me defienda en esta historia», decía el regionalista, que pronto dejó claro que la persona que le llevará este curioso litigio será José María Fuster Fabra. Catalán. Nacido en Barcelona en 1957, pero afiliado al PRC desde hace años por las simpatías que le genera el líder de la formación.

Él fue uno de los «muchos abogados que me han llamado y que estarían encantados en llevarme en esta historia». A Fuster Fabra, experto en terrorismo y con dilatada experiencia en diversos casos de defensa de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ni mucho menos le temblará el pulso por enfrentarse a un caso tan mediático como este. Anteriormente, sobre sus hombros cayó la representación de la acusación popular en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y de los afectados del Costa Concordia. También defendió al general Enrique Rodríguez Galindo (condenado por su participación en los GAL). El letrado ha impartido múltiples conferencias en España y Europa, posee dos Cruces al Mérito Policial y ha escrito diversos libros, tanto de carácter técnico como de ficción.

