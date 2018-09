Los jubilados de Cantabria arrasan con las plazas del Imserso para viajar a Canarias 02:25 Varias personas reservan sus viajes con el programa Imserso en la agencia Nautalia, en Santander. / R. Ruiz El periodo para reservar vacaciones comenzó ayer y provocó listas de espera en los destinos más atractivos: Tenerife y Benidorm ÁNGELA CASADO Martes, 18 septiembre 2018, 18:14

Las Islas Canarias y Benidorm se proclaman, un año más, como los destinos estrella del programa de turismo del Imserso en Cantabria. Ayer se abría el plazo para reservar los viajes y, un par de horas después de que las agencias abriesen sus puertas, muchos usuarios del Instituto de Mayores se habían quedado sin plaza y sólo optaban por conservar la esperanza desde las listas de espera. «El viaje de diez días a Tenerife ha desaparecido en cuestión de minutos», expresaba el director de Aryca Viajes, Jesús Aragón. Pero no sólo los más madrugadores consiguen las ansiadas plazas, también depende de las fechas seleccionadas. «Tenemos un mismo programa en todas las agencias de Cantabria. Si reservamos varios a la vez, alguno se queda sin sitio». Pero puede dar la casualidad que otro cliente reserve ese destino en una fecha menos demandada y no tenga problemas para realizar su viaje. «Es cuestión de suerte», asegura Aragón.

Para reservar el viaje, los interesados deben asistir con una acreditación que, en Cantabria, podía corresponder con el 17 o el 18 de septiembre. A partir del 19 (mañana), podrán acudir todos y elegir los destinos que aún dispongan de plazas. «Si te toca el segundo día, estás en desventaja y puede que algunos destinos ya sean imposibles de adquirir», afirma la directora de la delegación de Nautalia en Santander, Laura Santamaría. Las personas de más de 65 años eran ayer protagonistas de los establecimientos dedicados a la venta de paquetes turísticos. Algunos salían sonrientes por haber reservado su viaje ideal mientras otros mantenían una expresión seria. «Las ofertas están empeorando año a año», asiente Fermín Soler, junto a su mujer enfrente de Azul Marino Viajes. Lleva 15 años participando en el programa del Imserso y, en las últimas ocasiones, le resulta imposible reservar para las Islas Canarias. «Al final hemos tenido que elegir un viaje más caro para asegurarnos de que íbamos a Tenerife sí o sí», se lamentaba el matrimonio.

Aunque muchos paquetes turísticos se agotaron en las primeras horas, la afluencia de este año es inferior a los anteriores. «Hace tiempo se formaban colas en las puertas de las agencias», comenta Aragón. Las acreditaciones divididas en varias fechas alivian el atasco y permiten que los jubilados se repartan a lo largo de dos jornadas. «He notado menos densidad, pero hay que tener en cuenta que mañana (por hoy), vendrá una cantidad similar de personas. Está más compensado este año», afirma Santamaría.

Los destinos de playa son los más populares, como las islas, la Costa del Sol y el Levante

El turismo de sol y playa es el más demandado. Una vez agotadas las plazas de Canarias y Benidorm, los siguientes destinos en la lista son Baleares, Costa del Sol, Valencia, Gandía y la Manga del Mar Menor. Los viajes culturales tienen menos demandantes. «A estas alturas prefiero descansar», justifica Carmen Alonso. A su lado, haciendo cola en Viajes Turytur, Mariano Tomás sueña con lo contrario. «Quiero ir a Gerona a conocer su románico, me encanta estar constantemente conociendo sitios nuevos y culturizándome, sin parar en el hotel».

Las personas acreditadas para reservar viajes del Imserso en Cantabria son 54.099. Un número muy elevado si se tiene en cuenta que las plazas totales destinadas a la región están en torno a 6.000. «Tienen que organizarlo de otra manera porque he venido temprano y, aún así, no he conseguido el destino que me interesaba», se lamentaba una mujer.

Desde el Seve Ballesteros se realizan gran parte de los vuelos entre la región y los destinos del programa de viajes. Entre octubre y abril operan aviones de ida y vuelta a Menorca, Ibiza, Alicante, Valencia, Málaga y Barcelona. Aunque Tenerife es el destino más solicitado y a pesar de que Ryanair cuenta con un trayecto directo entre la capital cántabra y la isla, el itinerario elegido para este paquete turístico despega desde Bilbao.

Destino: Cantabria

Mientras los jubilados cántabros recorren diferentes destinos nacionales, también son muchos los que se desplazan a esta región desde otros puntos del país. La escapada de 4 días a Santander es una de las más demandadas, que incluye visitas guiadas por los atractivos más relevantes de la ciudad. También tienen éxito el paquete de naturaleza, que ofrece rutas por Liébana y el Parque Natural de Oyambre, y un pack cultural que recorre las localidades más características de la comunidad: San Vicente de la Barquera, Comillas, Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Fuente Dé y Potes.