La Policía sospecha de un hombre que «vive muy cerca» como autor del incendio del garaje de El Alisal

La Policía Judicial encargada de investigar el origen del incendio que se proujo el martes en el garaje comunitario de la calle José María Cossío ( ... El Alisal) ya tiene un sospechoso. Además, como ya adelantó El Diario Montañés el jueves, el suceso fue provocado. De hecho, los agentes encontraron esprays que podrían haber facilitado la propagación del fuego. Así lo ha explicado este viernes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, al ser cuestionado por el suceso que calcinó dos vehículos y por el que seis residentes tuvieron que ser trasladados al Hospital de Valdecilla tras sufrir intoxicación cuando trataban de salvar sus coches.

A pesar de que los hechos se siguen investigando, los residentes apuntaron desde el primer momento contra «los mismos» que provocaron el incendio de abril del año pasado, en el mismo garaje, en el que resultaron afectados unos 70 vehículos, casi una treintena de ellos calcinados. Hay que recordar que en 2007 se produjo otro incendio en el mismo lugar. Así, la Policía Judicial ha remitido este viernes al juzgado el acta de inspección ocular, en el que «queda claro» que este nuevo suceso fue provocado, aunque hay varias líneas de investigación abiertas. Sin embargo, Casares ha añadido que hay «una línea bastante clara» facilitada a la Policía Nacional por la Guardia Civil de un posible sospechoso que ha sido visto por la zona donde se ha provocado el incendio y que viviría «muy cerca» del edificio.

Dos presuntos autores del incendio de abril

Tres meses después del incendio de abril, fueron detenidas dos personas, de 37 y 38 años, como preuntos autores de los hechos. Estuvieron en prisión provisional durante un mes y quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros. Sin embargo, el juicio contra esos presuntos autores del incendio, que fueron identificados a partir del visionado de imágenes de cámaras de seguridad y la declaración de testigos, aún no se ha celebrado.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión a cada uno de los dos acusados y una indemnización, conjunta y solidaria a los perjudicados, en las cantidades debidas por los daños causados en sus propiedades, que superan los 700.000 euros. El ministerio fiscal también solicita el pago de una multa de 4.500 euros para ambos procesados como autores de un delito de daños con incendio cometido, uno de ellos en concepto de autor material y el otro, como cooperador necesario.

Según explica la Fiscalía, el fuego lo inició uno de los procesados, I.M.N., en la plaza número 93 del garaje, mientras que el otro, L.A.M.E., realizaba labores de vigilancia «a fin de evitar que la acción de terceros pudiera frustrar el acto ilícito por ellos planeado».