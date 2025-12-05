El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los coches calcinados en el incendio del martes, en el garaje de la calle José María Cossío, en El Alisal. Roberto Ruiz

La Policía sospecha de un hombre que «vive muy cerca» como autor del incendio del garaje de El Alisal

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, dice que hay «una línea de investigación bastante clara» de un posible implicado que ha sido visto por la zona donde se produjo el suceso, en la calle José María Cossío

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

La Policía Judicial encargada de investigar el origen del incendio que se proujo el martes en el garaje comunitario de la calle José María Cossío ( ... El Alisal) ya tiene un sospechoso. Además, como ya adelantó El Diario Montañés el jueves, el suceso fue provocado. De hecho, los agentes encontraron esprays que podrían haber facilitado la propagación del fuego. Así lo ha explicado este viernes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, al ser cuestionado por el suceso que calcinó dos vehículos y por el que seis residentes tuvieron que ser trasladados al Hospital de Valdecilla tras sufrir intoxicación cuando trataban de salvar sus coches.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  2. 2

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  3. 3

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  4. 4 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  5. 5 Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo
  6. 6

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  7. 7 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  8. 8

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Policía sospecha de un hombre que «vive muy cerca» como autor del incendio del garaje de El Alisal

La Policía sospecha de un hombre que «vive muy cerca» como autor del incendio del garaje de El Alisal