El funcionario Miguel Ángel Diez junto a sus dos hijas, su mujer y sus abogados en Las Salesas. Juanjo Santamaría

La jueza acuerda la apertura de juicio oral en el 'caso Obras Públicas'

Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial tendrá que señalar la fecha de la vista en la que los seis acusados reconocerán los hechos y aceptarán las penas pactadas

Abel Verano

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:03

La titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo, ha acordado la apertura de juicio oral en el 'caso Obras Públicas', después de ... que los seis acusados llegaran a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el Gobierno de Cantabria (acusación particular) por el que el cabecilla de la trama, el exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez, acepta una pena de 7 años de cárcel, nueve años y tres meses de inhabilitación para empleo y cargo público, y una multa de 963.227 euros como autor de hasta cuatro delitos: fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. En total, habrá de pagar 2,2 millones de euros, entre la multa suya, la de su mujer (478.513 euros) y la indemnización al Gobierno de Cantabria (749.648 euros).

