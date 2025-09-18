El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlos V, a la salida de la iglesia de Santa María. DM

Laredo celebrará El Último Desembarco de Carlos V del 18 al 21 de septiembre

Dentro del programa de actividades destacan la escenificación de la llegada del emperador a la Playa Salvé, el torneo de caballeros de la época, el mercado renacentista y los desfiles imperiales

R.C.

Laredo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:38

El Último Desembarco de Carlos V se celebrará en Laredo desde el jueves 18, al domingo 21 de septiembre. La villa retorna con esta Fiesta de Interés Turístico Regional al año 1556, cuando el emperador llegó a la Playa Salvé para pasar sus últimos días en la localidad laredana antes de su retiro vital en el Monasterio de Yuste (Cáceres). Dentro del programa festivo destacan, sobre todo, el torneo de caballeros de la época y la escenificación de la llegara del emperador al arenal pejino, actos que tendrán lugar en un palenque dispuesto en la playa con capacidad para 5.000 espectadores.

Torneo de caballeros. DM

Durante cuatro días, establecimientos y fachadas se engalana a la usanza de aquella época con pendones y estandartes, evocando así el esplendor del que era uno de los principales puertos de Castilla. El municipio consigue adentrarse por completo en esta recreación histórica gracias al mercado renacentista, los desfiles imperiales, los pasacalles y distintas actuaciones artísticas que se pueden ver a todas horas por las calles.

Espacio temático

También habrá un campamento renacentista infantil en la Alameda Miramar para que los más pequeños puedan disfrutar de un espacio temático con tiendas militares y vida castrense en directo, donde habrá actividades como atracciones infantiles, juegos de la época, mesas de ingenio y destreza, paseos en ponis, exhibiciones de armas, bailes, música, teatro, títeres, espectáculos de fuego y una exposición de cetrería, entre otras.

El monarca y su séquito, durante la representación. DM

El alcalde, Miguel González, ha subrayado que esta fiesta consigue alargar la llegada de visitantes hasta el final del verano, lo que repercute directamente en la economía local y en el impulso del turismo. Por su parte, el concejal de Festejos, Alberto Alvarado, ha puesto en valor la relevancia del Último Desembarco de Carlos V, recordando que rememora «uno de los episodios más significativos de la historia de Laredo».

Ambos han coincidido en la necesidad de seguir reforzando esta conmemoración, que tras más de veinte años «sitúa a la capital de la Costa Esmeralda como un referente cultural de primer nivel, tanto en Cantabria como en España».

