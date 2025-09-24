La UC lidera el «reto» de buscar soluciones innovadoras a las sequías e inundaciones La Universidad coordina Watersens, un proyecto internacional a gran escala y un desafío «enorme» que cuenta con un presupuesto de 5,28 millones

Mada Martínez Santander Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:18 Comenta Compartir

El campus de Las Llamas ha acogido el lanzamiento del proyecto de investigación Watersens. Coordinado por la Universidad de Cantabria (UC), esta iniciativa a gran escala cuenta con la participación de dieciséis entidades europeas y africanas, con un presupuesto de 5,28 millones de euros –de los que 4,87 proceden de la Comisión Europea a través de programa Horizonte Europa– y con el «reto enorme» de proponer «soluciones que nos permitan aprovechar agua de lluvia o tratada con el menor coste ambiental posible», expone Jorge Rodríguez, profesor de la UC e investigador en el Grupo de Tecnologías de la Construcción (Giteco).

Además de coordinar el proyecto a través del Giteco, la UC participa con los grupos de Ingeniería Ambiental (GIA) y Expresión Gráfica de la Ingeniería y el CAD (EGI-CAD). El objetivo último del proyecto, presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos de Santander, es impulsar la adopción de los denominados 'sistemas de gestión descentralizada de agua' (DWM por sus siglas en inglés) para hacer frente a los retos del cambio climático relacionados con las sequías o las inundaciones, «promoviendo la reutilización de aguas residuales y pluviales en entornos urbanos y rurales». Así, hasta agosto de 2029, se probarán tecnologías y se pondrá en marcha un plan de trabajo que incluye seis demostraciones en condiciones reales y basadas en soluciones verdes y circulares: desde humedales flotantes que limpian el agua de lluvia hasta biofiltros capaces de regenerar ríos contaminados, pasando por muros verdes que reutilizan las aguas grises, por cubiertas vegetales o por aljibes urbanos para recoger precipitaciones. Todas son tecnologías con vocación de acompañar, y en algunos casos «desafiar», a los sistemas centralizados tradicionales.

El proyecto también desarrollará una plataforma digital basada en inteligencia artificial, catálogos tecnológicos, modelos climáticos y herramientas de modelado climático que apoyen las decisiones de las autoridades y los gestores locales. Suzanne Charlesworth, profesora en la Universidad de Coventry (Reino Unido), recuerda, de hecho, que la clave está en la naturaleza: «Los sistemas basados en humedales o vegetación pueden eliminar contaminantes que las depuradoras convencionales no tocan y, además, aportan biodiversidad o captura de carbono». Estas pruebas se desplegarán en España, Portugal Grecia y Sudáfrica para comprobar su eficacia en contextos diversos. Si los ensayos cumplen sus expectativas, Watersens aportará herramientas a municipios y operadores para avanzar hacia comunidades «sensibles al agua», menos dependientes de grandes infraestructuras y adaptadas a los cambios del clima.

Entre los participantes hay universidades, centros de investigación, empresas del sector hídrico y organizaciones sociales. Además de la UC, el consorcio lo forman la Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia, FCC Aqualia y Asociación RIA (España); Three O'Clock (Francia); Klink, Universidad de Pisa, Autorità di Bacino Distrettuale y Acque SPA (Italia); Universidad de Copenhague (Dinamarca); Universidad Técnica Nacional de Atenas (Grecia), Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal); Imperial College de Londres y Universidad de Coventry (Reino Unido), y la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).