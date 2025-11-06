El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Intervención quirúrgica del equipo de Traumatología en Valdecilla. Alberto Aja

La lista de espera quirúrgica en el SCS desciende, pero se mantiene el atasco en Traumatología

Los cántabros pendientes de pasar por quirófano en octubre suman 15.667, un 12,7% menos que hace un año, aunque suben las pruebas diagnósticas por realizar tras un mes de octubre con tres huelgas

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

El último balance de las listas de espera del Servicio Cántabro de Salud (SCS), a cierre de octubre, tiene muchas lecturas. De entrada, el dato ... global de cirugías pendientes (15.667) apunta a un nuevo descenso, tanto con respecto al mes anterior (16.026) como al de hace un año (17.966) –aquí la diferencia es del 12,7%–, que se refleja también en la demora media, ahora situada en 142,7 días, frente a los 157,5 de octubre de 2024. Sin embargo, el repaso a la situación por especialidades evidencia que el atasco en Traumatología, que es el servicio que siempre acumula la mayor demanda, entre otras cosas como consecuencia del envejecimiento poblacional, se mantiene casi igual.

