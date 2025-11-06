La lista de espera quirúrgica en el SCS desciende, pero se mantiene el atasco en Traumatología

El último balance de las listas de espera del Servicio Cántabro de Salud (SCS), a cierre de octubre, tiene muchas lecturas. De entrada, el dato ... global de cirugías pendientes (15.667) apunta a un nuevo descenso, tanto con respecto al mes anterior (16.026) como al de hace un año (17.966) –aquí la diferencia es del 12,7%–, que se refleja también en la demora media, ahora situada en 142,7 días, frente a los 157,5 de octubre de 2024. Sin embargo, el repaso a la situación por especialidades evidencia que el atasco en Traumatología, que es el servicio que siempre acumula la mayor demanda, entre otras cosas como consecuencia del envejecimiento poblacional, se mantiene casi igual.

Uno de cada tres pacientes que esperan para ser operados en Cantabria tiene lesiones del sistema músculo-esquelético (articulaciones, huesos, ligamentos, tendones...). En concreto, suman 5.222 –1.300 de ellos para prótesis de cadera o rodilla–, con una demora media por delante de 199 días (seis meses y medio), un volumen similar al de un año atrás, pese a ser una de las especialidades que realiza actividad extra por las tardes (peonadas) y que también deriva a la sanidad concertada (Santa Clotilde). Pero ni siendo de los servicios que más opera cada día –hasta 673 intervenciones realizaron los traumatólogos en octubre– logran reducir su abultada lista de espera. Y ahí, más allá del crecimiento de la demanda, influye la falta de profesionales de Traumatología que arrastra el Hospital de Laredo, que ha llevado a derivar a Valdecilla las urgencias de este servicio para poder atender allí las cirugías programadas, que les desbordan.

Consultas externas

Y el problema impacta también en las consultas externas, donde hay otras 5.340 personas esperando su cita con el traumatólogo, que son distintas a las 5.222 que aguardan la llamada para ser operados. De nuevo, representa el mayor tapón de las listas de espera de primeras consultas, en las que figuran actualmente 37.687 personas –hace un año eran 39.441–, con 57,7 días de demora media, quince menos que en 2024. Por detrás de los traumatólogos, los que más casos tienen por diagnosticar son los dermatólogos (3.536) y los otorrinos (3.372). Y les siguen los equipos de Oftalmología (2.596), la especialidad con mayor actividad quirúrgica –844 operaciones se contabilizaron el mes pasado–, por delante de Traumatología y Cirugía General. Sin embargo, en la comparativa con los informes de situación de hace un año sale mejor parada, porque ha bajado la demora para operar de 102 a 85 días. Ahora son 3.368 los pacientes que aguardan su turno para pasar por los quirófanos del Hospital de Liencres (o de Santa Clotilde, que también tiene concertado este lote), la mayoría de ellos (2.644) para operarse de cataratas.

Más notable son las mejoras en lista quirúrgica de Cirugía General, Obstetricia y Ginecología, Cirugía Cardiovascular y Pediátrica. Y descienden, aunque mucho menos, las de Otorrino, Urología y Cirugía Plástica –esta última registra una espera media de 307 días, la peor con diferencia–. No obstante, varía considerablemente la situación de un hospital a otro. En Laredo, por ejemplo, esperan de media 50 días más que en Valdecilla (182,4 en el centro pejino y 131,8 en Santander –y en el medio estaría Sierrallana, con 147,2–).

Las estadísticas de octubre permiten descubrir el impacto de la huelga médica del día 3 en contra del Ministerio de Sanidad por el borrador del Estatuto Marco. Esa jornada solo hubo doce intervenciones en todo el SCS, frente a las 162 del día previo, que es lo habitual. Y en el área de consultas, la actividad se redujo a la mitad, con 2.446 citas vistas, cuando el día anterior habían superado las 5.000.

En lo que respecta a las pruebas diagnósticas, la lista ha crecido de forma llamativa hasta las 39.433, 3.000 más que en septiembre, con una demora de 60 días. Cabe recordar que los dos últimos días de octubre hubo huelga de técnicos superiores sanitarios, motivada también por el descontento con el Ministerio por no dar respuesta a las reivindicaciones comprometidas (la titulación universitaria y la adecuación retributiva como grupo B). Una protesta con un «elevado impacto», como reconocieron desde el SCS, que obligó a cancelar todas las analíticas de rutina de los centros de salud y cientos de pruebas diagnósticas en los hospitales, especialmente de Rayos, que son las más solicitadas (actualmente, 9.468 personas esperan para una ecografía y 6.716 para una resonancia magnética). Así, el jueves 30, por ejemplo, se realizaron en total 1.517 pruebas diagnósticas y el viernes 31 fueron 1.213, cuando la jornada previa a la movilización se habían alcanzado las 2.372, lo que indica que la mitad de la actividad prevista se tuvo que aplazar por la movilización de los técnicos, que se repitió los días 3 y 4 de noviembre.