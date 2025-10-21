Una llamada de auxilio desde Vietnam

Iban a ser unas vacaciones tranquilas para descubrir Vietnam en grupo;pero la mala suerte ha querido que se hayan convertido en una pesadilla:«Estamos ... metidos en una película de terror», cuenta la familia. Juan Manuel Serradilla, de 76 años y vecino de El Astillero, viajó a Vietnam hace unos días para disfrutar de unas vacaciones que se truncaron el pasado día 10, cuando cayó gravemente enfermo. «Sufre una pancreatitis necrotizante con shock séptico», explica su prima, Ana Cuadrado. Yahora que los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital FV, en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), han logrado estabilizarle, lo urgente es repatriarle para continuar el tratamiento en España, algo que podría costar más de 200.000 euros.

«Por eso pusimos en marcha este crowfunding que, a día de hoy, ha alcanzado los 126.000 euros, aún muy lejos de lo que necesitamos para poder fletar un avión medicalizado, cuyo coste oscila entre los 200.000 y los 600.000 euros, dependiendo de las características», analiza Cuadrado.

Las alternativas son escasas. Los facultativos concluyeron hace días que Juan Manuel no puede regresar en un avión comercial, aunque viaje con asistencia sanitaria, porque dada su situación de fragilidad, entraña demasiado riesgo para su salud.

Los médicos le han prohibido regresar en un avión comercial, incluso aunque lleve una asistencia sanitaria

Otra opción sería un avión ambulancia, cuyo coste se dispara, y lo idóneo sería el avión militar medicalizado, «la mejor opción, porque vuelan más bajo y además podría hacer un viaje directo, todo ello mucho más recomendable dada la situación en que viajaría mi tío, conectado a muchas máquinas para preservar su estabilidad».

Antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO), son muchos los conocidos y exalumnos que han contribuido a engrosar la cifra de recaudación que se está consiguiendo con el crowdfunding en la web 'gofundme.com';pero aún no es suficiente. «Necesitamos continuar la recaudación porque tal y como está la situación, es urgente que podamos traerle, sobre todo porque cada día que pasa allí es más peligroso para él», narra la familia.

Peligro de infecciones

Los médicos advierten de que su ingreso en el hospital obliga a que esté expuesto a una cantidad ingente de bacterias propias de aquel lugar del mundo para las que su sistema inmunitario –que de por sí está bajo mínimos– no está preparado. Pero además es que el coste diario de la manutención en el ingreso hospitalario engorda cada día más la factura porque el seguro médico contratado para el viaje sólo cubrió los diez primeros días de ingreso.

Los familiares se han puesto en contacto con la embajada española en aquel país y están tramitando la posibilidad de que se habilite un avión militar, pero aún no hay respuesta. «Un avión que en todo caso también tiene coste», relatan.

En Saigón, Juan Manuel lucha por mantenerse con vida en una batalla que cambia cada día. «Está mejorando paulatinamente, según cuentan los médicos, pero no es una mejoría uniforme, sino que hay días mejores y peores. Hoy, por ejemplo, está mal. Y la situación se puede complicar mucho en cualquier momento», lamenta Fernando Béjar, que ha puesto en marcha el crowfunding.

En la misiva remitida al Ministerio de Exteriores la familia «solicita encarecidamente que se considere nuestra situación y se nos brinde cualquier tipo de apoyo o asistencia posible para facilitar el retorno de mi padre a España en condiciones seguras y dignas. Mi deseo es poder trasladarlo a Córdoba, ciudad en la que resido, para que pueda continuar allí su recuperación y cuidado», redacta su hija, Sara Serradilla.

«Estamos a disposición de quien lo necesite para aportar cualquier documentación o información médica adicional», aseguran en la familia, que dice estar muy agradecida «a todo el mundo que ha donado, porque hemos alcanzado una cantidad de dinero muy importante;aunque no es suficiente para sufragar los gastos de los aviones presupuestados. Hay uno que no es el más seguro, pero sí el más asequible en lo económico dentro de unas medidas de seguridad requeridas por los médicos», afirman en la familia.