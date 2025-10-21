El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Manuel Serradilla, junto a varios compañeros de viaje. Dm

Una llamada de auxilio desde Vietnam

Juan Manuel Serradilla, vecino de El Astillero, lucha por reunir el dinero suficiente para regresar a casa tras sufrir una grave infección cuando estaba de viaje

José Carlos Rojo

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 07:16

Comenta

Iban a ser unas vacaciones tranquilas para descubrir Vietnam en grupo;pero la mala suerte ha querido que se hayan convertido en una pesadilla:«Estamos ... metidos en una película de terror», cuenta la familia. Juan Manuel Serradilla, de 76 años y vecino de El Astillero, viajó a Vietnam hace unos días para disfrutar de unas vacaciones que se truncaron el pasado día 10, cuando cayó gravemente enfermo. «Sufre una pancreatitis necrotizante con shock séptico», explica su prima, Ana Cuadrado. Yahora que los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital FV, en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), han logrado estabilizarle, lo urgente es repatriarle para continuar el tratamiento en España, algo que podría costar más de 200.000 euros.

