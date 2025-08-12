Llamamiento de los bomberos de la BRIF de Ruente: «Queremos ayudar»

En medio de una intensa ola de incendios forestales que afecta a varias comunidades autónomas del norte peninsular, los trabajadores de la base BRIF –Brigadas ... de Refuerzo en Incendios Forestales– de Ruente, en Cantabria, han lanzado una crítica pública a través de una cuenta no oficial en la red social X (antes Twitter). En su mensaje, reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la socialista Sara Aagesen, que autorice su activación para intervenir y apoyar a sus compañeros frente a la emergencia forestal que está golpeando a varios zonas de Galicia, León y Palencia.

Según denuncian, a pesar de la proximidad geográfica de la base de Ruente a algunos de los focos más activos —como el incendio registrado en la comarca del Bierzo (León), que se sitúa a apenas 162 kilómetros— no se les ha movilizado. En contraste, señalan que se ha activado una brigada desde Andalucía, a más de 280 kilómetros del mismo foco, lo que los trabajadores consideran una decisión ineficiente y carente de lógica.

Actualmente, según el testimonio de los propios brigadistas, las BRIF están desplegadas en distintos puntos del país para hacer frente a la gravedad de la situación. En distintas comunidades autónomas ya se han desplegado varias BRIF para combatir los incendios activos. En León, la base de Tabuyo del Monte trabaja al límite con dos turnos, apoyada por brigadas llegadas desde Cáceres y Soria. También se han movilizado unidades llegadas de distintos puntos del país en Ávila, Zamora, Navarra, Galicia y Asturias, en una campaña que se describe como especialmente compleja y exigente.

Protocolo Dada la particularidad climática de Cantabria, la brigada solo se moviliza para incendios durante los meses de enero a abril

Reclamación Los trabajadores, que ahora mismo realizan labores preventivas de jardinería, piden que se reconsidere el modelo de turnos actuales

Nota de prensa dirigida a @mitecogob.

Solicitamos reconsideren nuestro turno de trabajo o al menos podamos ser activados para REFORZAR al resto de CCAA pic.twitter.com/qFZb2Db2fT — BRIF Ruente (@BRIF_Ruente) August 10, 2025

Mucho ánimo a las #BRIF que estáis luchando contra los #IF

Os dejamos dos imágenes que demuestran la mala gestión de @mitecogob, podríamos estar REFORZANDO a otras CCAA, en cambio estamos de #BLP de lunes-viernes

Esperemos que el ministerio de Sara Aagesen rectifique pronto pic.twitter.com/zcaQmNRNhF — BRIF Ruente (@BRIF_Ruente) August 10, 2025

Ajenos a las operaciones

En este contexto, denuncian que la BRIF de Ruente se encuentra completamente fuera de las operaciones de extinción, a pesar de ser una base permanente–antes tan solo estaba operativa tres meses al año– desde junio. Esta unidad, gestionada por el Ministerio a través de la empresa pública Tragsa, opera habitualmente durante los meses de mayor riesgo en Cantabria —de enero a abril, siendo abril el mes más crítico— debido a las particularidades climáticas de la región respecto al resto que ven como sus labores de extinción y movilización se ven intensificadas durante estos meses de verano marcados por las fuertes olas de calor . Sin embargo, los trabajadores insisten en que, aunque el calendario cántabro de incendios sea diferente, deberían poder ser activados también durante el verano, como ocurre con las otras diez bases BRIF del Estado. «Sabemos que nuestro periodo alto de incendios es distinto, pero, al igual que las otras BRIF, deberíamos poder ser activados mientras hacemos prevención», explican los brigadistas, quienes reconocen la frustración de ver cómo sus compañeros de otras comunidades trabajan al límite mientras a ellos no se les permite intervenir.

Durante estos meses de inactividad en cuanto a extinción, los miembros de la BRIF de Ruente están asignados a labores preventivas como trabajos de vegetación, podas y limpieza forestal, tareas que realizan de lunes a viernes. Por ello, también reclaman al Ministerio que reconsidere el modelo de turnos que actualmente les impide estar disponibles fuera del horario habitual, incluso en contextos de emergencia como el que vive el país en estos momentos.