El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Brigadistas de las BRIF de Ruente se afanan en la extinción de un incendio. SANE

Llamamiento de los bomberos de la BRIF de Ruente: «Queremos ayudar»

Los trabajadores de la base reclaman al Ministerio poder intervenir en la extinción de incendios de las regiones limítrofes

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 07:02

En medio de una intensa ola de incendios forestales que afecta a varias comunidades autónomas del norte peninsular, los trabajadores de la base BRIF –Brigadas ... de Refuerzo en Incendios Forestales– de Ruente, en Cantabria, han lanzado una crítica pública a través de una cuenta no oficial en la red social X (antes Twitter). En su mensaje, reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la socialista Sara Aagesen, que autorice su activación para intervenir y apoyar a sus compañeros frente a la emergencia forestal que está golpeando a varios zonas de Galicia, León y Palencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  3. 3

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  4. 4

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  5. 5

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: Â«No conozco ninguna ciudad donde no hayaÂ»
  6. 6

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
  7. 7

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  8. 8

    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  9. 9

    La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia
  10. 10 Un gran jugador de bolos y un apasionado de Casar de Periedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Llamamiento de los bomberos de la BRIF de Ruente: «Queremos ayudar»

Llamamiento de los bomberos de la BRIF de Ruente: «Queremos ayudar»