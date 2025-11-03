Localizados los presuntos autores de varios robos de maquinaria en Reinosa y Cabezón de la Sal

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años e investigado a otro de 46, ambos de Torrelavega, por robar maquinaría, en concreto ... cazos de retroescavadoras y enganches rápidos. La investigación comenzó tras un robo a finales de septiembre en una empresa de Reinosa. Denunciaron en ese caso la sustracción de tres cazos de retroexcavadora y un enganche rápido. Este dispositivo permite al operario cambiar el cazo de manera ágil y segura sin necesidad de desmontar los pasadores manualmente. El valor estimado de todo el material que se llevaron asciende a casi 6.500 euros.

Un día después robaron otros dos cazos de retroexcavadora, valorados en unos 2.000 euros, en una empresa de Cabezón de la Sal. Posteriormente los ladrones regresaron a por un tercer cazo con enganche, de mucho más valor, que abandonaron dentro de la furgoneta con la que pretendían huir. De esta manera la Guardia Civil pudo recuperar este material.

Dada la similitud de los hechos, la coincidencia temporal, y el tipo de efectos sustraídos, se hicieron cargo de la investigación los Equipos Roca de la Guardia Civil de Torrelavega y Cabezón de la Sal. Siguieron como primera pista la furgoneta utilizada en Cabezón de la Sal y comprobaron que era el mismo vehículo que habían usado en Reinosa.

Esta información permitió la detención de un hombre como presunto autor del robo con fuerza cometido en Reinosa. El otro sujeto está investigado por dos delitos de robos con fuerza cometidos en Reinosa y Cabezón de la Sal. La Guardia Civil continúa con la investigación para localizar el resto de los efectos sustraídos aún no recuperados.