Encontraron un cazo robado dentro de la furgoneta en la que los autores pretendían huir. OPC

Localizados los presuntos autores de varios robos de maquinaria en Reinosa y Cabezón de la Sal

Según la investigación hay dos personas implicadas, que se llevaron de varias empresas cazos de retroexcavadoras y material por valor de 8.500 euros

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:38

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 34 años e investigado a otro de 46, ambos de Torrelavega, por robar maquinaría, en concreto ... cazos de retroescavadoras y enganches rápidos. La investigación comenzó tras un robo a finales de septiembre en una empresa de Reinosa. Denunciaron en ese caso la sustracción de tres cazos de retroexcavadora y un enganche rápido. Este dispositivo permite al operario cambiar el cazo de manera ágil y segura sin necesidad de desmontar los pasadores manualmente. El valor estimado de todo el material que se llevaron asciende a casi 6.500 euros.

