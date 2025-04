«Es una locura, cada cinco minutos rescatamos personas del ascensor»

Rafa Torre Poo Santander Lunes, 28 de abril 2025, 20:43 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

El apagón ha dejado un reguero de incidencias en los ascensores de toda Cantabria. Ha sido una jornada «caótica» y «estresante» para los técnicos de las diferentes compañías, que no han dado abasto. «Está siendo una locura, cada cinco minutos tenemos que rescatar a una persona», explicaba Julian, trabajador de TK Elevator, mientras se afanaba en Santander en acabar un servicio antes de iniciar otro. «Es que es exagerado», se desesperaba. «El problema es que no sabemos quién está encerrado y quién no. Los botones de los elevadores no funcionan y recibimos llamadas a cuentagotas, así que vamos de un sitio para otro sin parar. Estamos sin comer, pero es que es imposible que dejemos de trabajar», añadía.

Una labor a la que este lunes también se sumaron los bomberos. Los de Santander, por citar una se sus intervenciones, acudieron a la tienda Mango de la calle Jesús de Monasterio. Dos mujeres se quedaron atrapadas en el interior, entre plantas, sin posibilidad de ser excarceladas, así que conectaron un generador para poder dar corriente al aparato y poder subirlo.

Los profesionales, ante los problemas con las telecomunicaciones, salieron a la calle a «patrullar» portal a portal

Daniela, una joven de 18 años, se quedó encerrada en Peñacastillo. «Sólo fueron cinco minutos y tuve, digamos, la buena suerte de quedarme parada en la planta baja. El timbre no funcionaba, así me llamé algo nerviosa a mi madre. Me escucharon desde fuera y pudieron abrir las dos puertas para que saliera», explicaba.

De ruta por los pisos

La imposibilidad de comunicarse por teléfono hizo que los técnicos de las compañías salieran a la calle, literalmente, «a patrullar». Fue el caso de Eduardo, de IMEM Ascensores. «Voy mirando portal a portal; y, si me encuentro algún problema, trato de solucionarlo», relataba. Al filo de las cuatro de la tarde se encontraba en el entorno del populoso barrio de Nueva Montaña, en Santander. «Sólo he tenido que hacer un rescate, pero por lo que he oído, ya llevamos a estas horas como 40», subrayaba. «Lo más complicado es si la persona se queda atrapada entre dos plantas. En ese caso, con ayuda de los vecinos, con sillas o escaleras, tratamos de sacarla», concluía.

En Torrelavega, el Ayuntamiento ha confirmado que durante la operación especial puesta en marcha, ocho personas tuvieron que ser ayudadas a salir de diferentes ascensores en dos edificios de la ciudad.