López del Moral: «La situación de algunos juzgados es insostenible, pero no podemos hacer más con los medios que tenemos» El presidente del TSJC asume los datos negativos de pendencia en algunas jurisdicciones de Cantabria, pero deja claro que «la solución no depende de nosotros, sino del Ministerio», al que reprocha que suprima un juzgado de instrucción en Santander para reconvertirlo en uno de Violencia sobre la Mujer

Abel Verano Santander Martes, 28 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, considera que la carga de trabajo que tienen algunos de sus compañeros en ciertas jurisdicciones está dando lugar a una «situación insostenible» motivada por la «desproporción entre los recurso que tenemos y la litigiosidad». «Es imposible que no crezca la pendencia en estas circunstancias», ha justificado durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria, donde ha dado cuenta de la memoria judicial del año 2024.

López del Moral no ha ocultado que en la jurisdicción social, que es «la que más nos preocupa ahora mismo», se están fijando señalamientos para dentro de dos años. «Si yo presento una demanda y me dicen que hasta dentro de dos años no la van a resolver, lo normal es que la retire, porque ¿Para qué quiero que se resuelva en dos años?», ha cuestionado, con tono de resignación. «Esta situación está provocando un efecto desmotivador entre los jueces», ha apuntado. Y muestra de ello, según ha dicho, es que de los seis juzgados de los social que hay en Santander, dos jueces (de los veteranos) han pedido el traslado y un tercero la jubilación voluntaria, con lo que «tenemos la plantilla al 50%». En la jurisdicción civil, donde la situación no es mucho mejor, otros dos togados con cierta antigüedad también han pedido el traslado. «Y si nos vamos a Torrelavega la situación es límite», resaltó López del Moral, al tiempo que comentaba que uno de los compañeros que ha cesado recientemente «en octubre había puesto 600 sentencias».

A su entender la solución es muy fácil: «donde hay más litigiosidad hay que incrementar el número de jueces». «La solución es tan fácil como esa y tan difícil de implementar que nadie la pone en marcha», consideró, al tiempo que recordó que en marzo el ministro de Justicia dijo que se iba a aumentar el número de jueces gracias a la nueva ley de eficiencia en la Justicia, «pero no lo único que hemos visto es que se suprime el juzgado de Instrucción Nº5, que ha hecho un trabajo increíble por llevar una causa (el 'caso Obras Públicas') de una complejidad extraordinaria».

Aunque el presidente del TSJC asume esos datos negativos de pendencia, si bien resalta que donde ha mejorado la resolución es donde más atasco hay, ha dejado claro que «la solución no depende de nosotros, sino de otras administraciones (en referencia al Ministerio de Justicia)». «Nosotros no podemos hacer más con los medios que tenemos», ha aseverado.