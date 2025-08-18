El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La abuela de la periodista cántabra, que disfruta estos días en Laredo, era originaria de una aldea cercana a Liérganes. Ana Bringas

Paloma del Río

Periodista
«Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»

Referente del periodismo deportivo en España, Paloma del Río pasa sus veranos en Laredo, donde disfruta del Cantábrico en La Salvé

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:22

Testigo del enorme crecimiento experimentado por el deporte español en las últimas décadas, que narró en primera persona en Televisión Española, la periodista Paloma del ... Río (Madrid, 1960) disfruta ahora de una merecida jubilación. Cuando llega el verano, se traslada a Cantabria, en concreto a Laredo, para vivir cerca del mar Cantábrico, que lo que más echa de menos en Madrid, su residencia habitual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  2. 2

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  3. 3 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  4. 4 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  5. 5 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  6. 6

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  7. 7 Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
  8. 8

    Un día dentro del restaurante Solana
  9. 9

    «Creo en la meritocracia: soy de un pueblo perdido de Cantabria e investigo el cáncer»
  10. 10

    ¿Es caro Santander? Usted dirá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»

«Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»