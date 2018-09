Mañanes advierte a los sindicatos de Educación que van mañana a la huelga que su postura es «difícil de explicar» Alberto Aja CCOO pide la intervención de Zuloaga DM . Santander Miércoles, 19 septiembre 2018, 18:29

A menos de doce horas de que arranque la segunda huelga de los maestros cántabros en apenas dos semanas de clase, las posturas entre sindicatos y Gobierno siguen sin acercarse. Tras la reunión de ayer en la que no estuvo presente el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, éste ha tomado la palabra hoy para advertir que los sindicatos convocantes de la huelga de este jueves, tienen una postura «difícil de explicar». Ha confiado en que no se produzcan más paros, para lo que ha apelado a la responsabilidad de «todos». Mientras, el sindicato Trabajadores Unidos (TU) ha manifestado su apoyo a la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, UGT y CCOO) y el sindicato Comisiones Obreras se ha saltado a la administración autonómica para apelar directamente al líder de los socialitas. Para ello ha remitido una carta al delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, en la que le pide que no haya que esperar al próximo curso para aplicar la derogación de los recortes educativos de 2012 y le reclama que ayude a «descongestionar el conflicto educativo».

A preguntas de los periodistas en la presentación de la carrera 'Lebaniega Jubilar Bike', Fernández Mañanes ha incidido en que «no es posible» modificar el actual calendario escolar que amplia las horas lectivas en el periodo de jornada reducida de los meses de junio y septiembre, como piden los sindicatos.

Y ha insistido en que la Consejería ha hecho llegar a la Junta de Personal Docente una propuesta de acuerdo con el compromiso de negociar el calendario escolar cuando se produzca la derogación efectiva del decreto aprobado por el Gobierno del PP en 2012, en el que se basa esa ampliación del horario, y entre en vigor el nuevo marco legal.

«De otra manera estaríamos enfrentándonos al mismo obstáculo legal que estamos ahora», ha argumentado Fernández Mañanes, quien ha recordado que el Consejo de Ministro ha aprobado ya un proyecto de ley para poner fin a ese decreto ley, al tiempo que ha reivindicado que Cantabria ha sido de las primeras comunidades autónomas en revertir esos recortes.

En este sentido, el consejero ha reivindicado que Cantabria ha sido una de las primeras comunidades autónomas en revertir los recortes aplicados por el PP a la enseñanza y cuenta con «uno de los mejores sistemas educativos».

«Precisamente por esa buena situación es todavía más incomprensible la actitud de los sindicatos«, ha opinado Fernández Mañanes, quien a preguntas de los medios de comunicación sobre si cree posible nuevas convocatorias de huelga ha confiado en que no sea así. »No espero que haya movilizaciones nunca«, ha señalado.

De todos modos, ha apelado a la responsabilidad de «todos» y al compromiso de los docentes con la exigente tarea que tienen encomendada y en la que siempre han contado con el respaldo de la Consejería de Educación.

También ha rechazado que el no asistir ayer a la reunión entre la Consejería de Educación y los representantes de la Junta de Personal Docente represente una falta de respeto a los sindicatos y a los docentes. «Jamás he faltado al respeto a los docentes», ha recalcado.

Carta a Zuloaga

En un comunicado, la secretaria de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, defiende que el Gobierno de España tiene un papel que jugar en el conflicto educativo que está abierto en Cantabria y que ha llevado a la convocatoria de una segunda jornada de huelga en Infantil y Primaria para este 20 de septiembre.

Y alega que si el Ministerio de Educación elimina del anteproyecto de ley de Mejora de las Condiciones del Desempeño de la Docencia y la Enseñanza la disposición que aplaza la aplicación de la ley al próximo curso, puede ayudar a que en Cantabria se encuentre una salida al conflicto.

Este sindicato explica que así se lo ha hecho saber a Zuloaga, al que ha presentado una carta este mediodía en la que le piden que traslade a la ministra de Educación, Isabel Celaá, esta posición para «facilitar la descongestión del conflicto educativo vivido en Cantabria los últimos cuatro meses».

CCOO recuerda que esta iniciativa llega tras la «fallida» reunión que la Junta de Personal mantuvo con la Consejería de Educación ayer martes, en la que critica que su titular, Francisco Fernández Mañanes «ni siquiera apareció».