La reunión entre Educación y la Junta de Personal termina sin acuerdo y la huelga sigue adelante Alberto Aja La Consejería rechaza la propuesta de los sindicatos y ofrece, de forma verbal, una contraoferta «bastante peor» que no van a valorar hasta que les sea enviada por escrito JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Martes, 18 septiembre 2018, 18:38

La reunión entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente, con el calendario escolar encima de la mesa, terminó sin acuerdo, por lo que sigue adelante la huelga de maestros convocada para este jueves en los colegios de Infantil y Primaria de Cantabria. Tal y como se preveía, el encuentro fue baldío y no sirvió para paralizar la huelga de maestros, la segunda del curso recién iniciado y la cuarta desde que se inició el conflicto en torno a la jornada lectiva reducida, a finales del mes de mayo.

No hubo acuerdo porque Educación rechazó la propuesta ofertada por los sindicatos STEC, ANPE, CCOO y UGT de revertir el calendario escolar este mismo curso una vez que el Real Decreto Ley de 2012 sea derogado por las Cortes Generales, recuperando así para el mes de junio la jornada lectiva reducida que existía hasta el pasado curso. En respuesta, Educación trasladado verbalmente una contrapropuesta de negociación a la Junta, que no valorará hasta recibirla por escrito y estudiarla «detalladamente», aunque la primera conclusión sacada no fue nada positiva. «No nos satisface para nada, ya que no respondería al planteamiento de cambiar el calendario este curso, tal y como habíamos pedido», resume Jesús Aguayo, representante de STEC, en nombre de la Junta. «Hablan de negociación para cursos futuros...», detalla el sindicalista.

La propuesta de la Administración insiste así a lo ya expresado con anterioridad tanto por el consejero Francisco Fernández Mañanes como por el delegado del Gobierno y secretario general del PSC-PSOE Pablo Zuloaga respecto a que la derogación de ese decreto no tendrá efecto hasta el próximo curso haciendo así imposible la modificación del calendario de este año, en el que seguirá vigente la legalidad actual.

Las organizaciones sindicales criticaron la ausencia en la reunión del consejero Francisco Fernández Mañanes, que a esa misma hora participaba en un acto en Reinosa. Fueron los directores generales Isabel Fernández, María Jesús Reimat y César de Cos quienes representaron a la Administración. «Si hubiera estado presente el consejero se podría haber forzado más la negociación para llegar a un acuerdo, pero con intermediarios que no tienen capacidad negociadora y se limitaron a leer un texto lleno de ambigüedades, es imposible. Esa no es manera de negociar», critica Aguayo.

«Así no se puede resolver nada», continúa el sindicalista. «Al margen de que tenía que haber dado la cara el consejero, nos debían haber respondido antes a la propuesta que les planteamos hace una semana, nos convocan a una reunión apenas 48 horas antes de la huelga y nos transmiten una contrapuesta de forma verbal... ¿Qué voluntad es ésta de resolver un conflicto? Ninguna».

La Junta de Personal no descarta que ese texto que les va a transmitir Educación «quizás pueda» abrir una vía en la que «podamos seguir hablando», pero que «de momento lo que hay es nada, aire», razón por la cual no desconvocan la huelga del jueves, que se completará con una manifestación por las calles de Santander.

La propuesta de Educación

La propuesta de negociación transmitida por la Consejería de Educación incluye un texto de acuerdo por el que ambas partes se comprometan a negociar la modificación de la jornada escolar, al amparo de la nueva ley que derogue las «nefastas medidas contenidas» en el Real Decreto Ley 14/2012. «En este marco legal desde la Consejería se ha procedido a escuchar las peticiones de las organizaciones sindicales y se ha propuesto un texto de acuerdo» que las organizaciones sindicales procederán a estudiar y responder una vez lo reciban por escrito. Pero todo será ya después de la huelga de este jueves, que sigue adelante.

La Administración educativa considera que la derogación de este decreto, medida impulsada por la ministra socialista Isabel Celaá, «contribuirá a mejorar las condiciones de nuestro sistema educativo».

En el encuentro, la Administración explica que ha presentado a la Junta de Personal el borrador de anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado en su página web, aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre, y que tiene previsto tramitar. Este anteproyecto de ley en su disposición final primera, que establece que las disposiciones relativas a las ratios de los alumnos y el horario de los docentes entrarán en vigor en el próximo curso, el 2019/2020, no en el presente. Y aclara que lo que sí tendrá efectos inmediatos tras su aprobación será la reducción de los plazos para la cobertura de las sustituciones de profesores.