La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje

Los caminantes que han decidido arrancar el fin de semana dando un paseo por la playa de Los Peligros de Santander se han encontrado con ... la pasarela del arenal completamente desmontada. Las pesadas piezas que conforman la estructura estaban apelotonadas, formando más bien una carrera de obstáculos con saltos. Es el resultado del temporal marítimo que ha azotado la costa cántabra en los últimos días y que incluso obligó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos naranja y amarillo.

Olas de hasta seis metros de altura, un coeficiente elevado de mareas vivas —entre 93 y 95—, viento con rachas muy fuertes del oeste y todo ello coincidiendo con la pleamar. Ingredientes que, agitados en la misma coctelera, fácilmente podían dejar estampas como la que se encuentra en Los Peligros.

Cuesta reconocer la pasarela que durante el verano facilita el acceso a las personas con movilidad reducida y el uso de las duchas. Las pesadas losas que crean la plataforma están completamente desordenadas, como si fueran piezas de lego del cuarto de un niño que no recoge después de jugar.

La arena cubre gran parte de lo que queda de pasarela. La estructura ha quedado desmontada tras el oleaje. Vista general de la playa y del estado del tramo afectado.

La parte central de la estructura es la única que ha logrado permanecer, más o menos, en su sitio aunque ha quedado en gran medida oculta por la arena, la misma que en otras zonas ha sido engullida por el oleaje, elevando la estructura. El resultado es una pasarela totalmente deshecha, que aun así no ha impedido a los santanderinos utilizarla para sentarse a contemplar la bahía, o incluso para esperar mientras algún acompañante valiente se daba un chapuzón en pleno diciembre, quizá ya de cara a despedir el año.

Afortunadamente, el temporal ya ha remitido, y tras las lluvias del comienzo del sábado ha quedado una jornada despejada en la capital cántabra, con temperaturas más que agradables, de hasta 17 grados centígrados y con cielos despejados.