Estado en que ha quedado la plataforma tras el temporal. DM

La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje

La confluencia del temporal con la pleamar ha dejado intransitable el itinerario

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:29

Los caminantes que han decidido arrancar el fin de semana dando un paseo por la playa de Los Peligros de Santander se han encontrado con ... la pasarela del arenal completamente desmontada. Las pesadas piezas que conforman la estructura estaban apelotonadas, formando más bien una carrera de obstáculos con saltos. Es el resultado del temporal marítimo que ha azotado la costa cántabra en los últimos días y que incluso obligó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos naranja y amarillo.

