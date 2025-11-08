El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Martínez Ruiz, que desempeñó el cargo de jefa superior de la Policía Nacional de Cantbria. DM.

Marlaska cesa a la jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria «por petición propia»

Carmen Martínez Ruiz ha desempeñado el puesto desde octubre de 2021, cuando sustituyó en el cargo a Héctor Moreno tras su jubilación

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

El ministro de Interior ha cesado a Carmen Martínez Ruiz, hasta ahora jefa superior de la Policía Nacional de Cantabria, «por petición propia», aunque también ... existían quejas recientes desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, según ha podido saber El Diario Montañés, y pese a que solo le quedaban siete meses para su jubilación. El cese viene hoy recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»
  2. 2

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  3. 3

    Los sindicatos docentes aparcan las movilizaciones de forma temporal: «La solución está en un impasse»
  4. 4

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  5. 5 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  6. 6

    Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho
  7. 7

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  8. 8 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  9. 9

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  10. 10 Grupo Cañadío abre La Maruca de Azca, su octavo restaurante en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Marlaska cesa a la jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria «por petición propia»

Marlaska cesa a la jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria «por petición propia»