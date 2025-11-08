Marlaska cesa a la jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria «por petición propia»

El ministro de Interior ha cesado a Carmen Martínez Ruiz, hasta ahora jefa superior de la Policía Nacional de Cantabria, «por petición propia», aunque también ... existían quejas recientes desde la Delegación del Gobierno en Cantabria, según ha podido saber El Diario Montañés, y pese a que solo le quedaban siete meses para su jubilación. El cese viene hoy recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Martínez Ruiz (Soria, 1961) ha desempeñado el puesto de jefa superior de la Policía Nacional en Cantabria desde octubre de 2021, cuando sustituyó en el cargo a Héctor Moreno tras su jubilación. Antes de su llegada a Cantabria, fue jefa de la Unidad Central de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Policía Científica.

Ingresó en 1986 en la Policía Nacional y durante gran parte de su carrera profesional ha ocupado puestos operativos. En 1989 fue destinada como inspectora a la Jefatura Superior de Cataluña, desde donde se trasladó en 1993 a la de Baleares y, unos meses más tarde, a la Comisaría General de Policía Judicial. En 1997 se integró en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde continuó tras su ascenso a inspectora jefe en el año 2000.

Entre 2002 y 2006 fue jefa de sección de la Unidad de TEDAX-NRBQ, en la Comisaría General de Información, donde ascendió a comisaria en 2006. En 2008 ocupó nuevas responsabilidades en la Jefatura Superior de Madrid, hasta que en 2016 fue destinada a la Comisaría General de Policía Científica como jefa de la Unidad Central de Coordinación Operativa.

El ascenso de Martínez Ruiz a comisaria principal se produjo en 2018 y en 2021 tomó el mando de la Jefatura Superior de Cantabria. Es licenciada en Química y posee diversas cruces al Mérito, así como numerosas felicitaciones públicas. Uno de esos útlimos reconocimientos fue hace poco menos de un año, cuando recibió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por sus 37 años de servicio en el cuerpo. «Esto pasa una vez en la vida y me ha tocado a mí», comentó entonces. Durante su discurso de agradecimiento también detalló las funciones que desempeñaba, «como preparar estrategias, las relaciones institucionales, y por supuesto, estar pendiente de los servicios y de toda la responsabilidad que supone estar al mando de la Policía Nacional en Cantabria».

Su toma de posesión

Fue en octubre de 2021 cuando la comisaria tomó posesión como jefa superior de la Policía Nacional en la comucnidad. Lo hizo en el Paraninfo de la UIMP en un acto en el que prometió «apoyo mutuo y leal» con el resto de fuerzas de seguridad, además de reconocer la «responsabilidad» con la que asumía el cargo.