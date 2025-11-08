Medalla al Mérito Civil para David Núñez, preparador físico de la BRIF de Ruente

David Núñez es preparador físico en la base BRIF -Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales- de Ruente y vio reconocida este pasado martes su labor ... dentro del cuerpo con la entrega de la medalla de la Orden del Mérito Civil. Natural de Benavente (Zamora), es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de León y empezó su carrera en la base de Laza, en Ourense, en 2007. En el mes de junio de este año inició una nueva andadura profesional al trasladarse hasta la base cántabra.

–¿Qué significa para usted recibir esta condecoración?

–Es una gran alegría y sobre todo un reconocimiento al trabajo que hacemos como equipo. En la BRIF todo lo conseguimos gracias al esfuerzo conjunto de bomberos, capataces, técnicos, preparadores físicos, emisoristas, o sea, todos en conjunto. Cada uno aporta su granito de arena en este trabajo tan vocacional y de gran compromiso.

–¿Cómo se enteró de que iba a recibir la medalla de la Orden del Mérito Civil y qué fue lo primero en lo que pensó?

–Me lo comunicó Jorge, nuestro coordinador de preparadores físicos, y la verdad que al principio fue una sorpresa y que sinceramente no tenía muy claro qué significaba. Sin embargo, lo que tenía claro es que era un reconocimiento al conjunto de toda la BRIF y en parte como representación de todos los compañeros.

–¿Qué palabras le dijo el presidente al entregársela?

–La entrega se hace rápida, éramos hasta doce compañeros los que teníamos que recibir por parte del presidente el diploma y la medalla. En todo momento estuvo muy cercano con nosotros y, al terminar, él tuvo unas palabras de reconocimiento a la labor que se había realizado este verano, que había sido tan duro.

–Este premio reconoce una trayectoria de entrega y servicio. ¿Cómo describiría su camino hasta llegar aquí?

–La verdad es que yo estoy aquí gracias a un cántabro, a Raúl Pernía, que es preparador físico en la BRIF de Tabuyo del Monte, en León. Fue el que en 2007 me animó a presentarme a las entrevistas de trabajo para este puesto. A partir de ahí, mi camino ha estado muy ligado a la a la base BRIF de Laza, en Ourense. Y la verdad que he tenido suerte de compartir aprendizaje con grandes profesionales que han ido pasando por esa base en todo ese tiempo, dentro de las diferentes categorías profesionales. Aquí -en Ruente- llevo desde el mes de junio, el Ministerio decidió que empezase a operar de manera permanente y era un proyecto nuevo e ilusionante.

–¿En qué consiste exactamente su labor como preparador físico dentro de la BRIF?

–En intentar que el equipo llegue siempre en las mejores condiciones posibles a cada campaña de extinción. Para nosotros es como si fuese para los deportistas, las competiciones internacionales, que estás entrenando y preparando para llegar a esta parte de la temporada en el que va a ser el trabajo mucho más exigente.

–¿Qué tipo de entrenamiento siguen los bomberos forestales para estar en forma?

–Como el trabajo de los bomberos forestales es muy exigente, pues nuestra labor es planificar y dirigir los entrenamientos para mejorar fuerza, resistencia y capacidad de recuperación, e intentar adaptarnos todo lo que podamos a las necesidades de cada compañero y compañera y a las exigencias del terreno en el que trabajan habitualmente.

–Y cuál sería, ¿algún ejemplo de entrenamiento?

–Por un lado, está el entrenamiento aeróbico que tiene un papel fundamental en la preparación de los de los bomberos forestales. Ya que sabemos que durante las labores de extinción, los volúmenes de trabajo cercanos al umbral aeróbico son elevados. Es decir, lo que buscamos es que los bomberos puedan mantener durante muchas horas de trabajo un esfuerzo físico considerable. Y por otro lado, nos interesa también el trabajo de fuerza, tanto del tren inferior como superior, pues porque con el tren superior ellos trabajan con la herramienta manual y con el tren inferior, al final son los desplazamientos.

–¿Qué metas o proyectos tiene por delante dentro del cuerpo?

–Pues en este momento la verdad que estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto en Ruente, que desde junio de este año ha comenzado a funcionar de manera permanente, porque hasta ahora solo funcionaba los meses de invierno. Entonces, para mí es una gran oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y, sobre todo, para formar parte de un equipo humano excepcional. Mi meta es poder continuar muchos años dedicándome a esta profesión, que la verdad para mí es una vocación, y seguir aportando mi experiencia y esfuerzo al servicio del equipo.

–¿Qué mensaje le gustaría enviar a la sociedad sobre el trabajo que realizan las BRIF?

–Que tomen conciencia de papel tan importante que desempeñan los equipos profesionales de extinción y, especialmente, en el contexto climático que vivimos en un país como el nuestro, donde, bueno, a la vista está este verano, los incendios son una amenaza cada vez más presente. Es primordial que piensen que detrás de cada operativo hay personas altamente preparadas y comprometidas y con gran vocación de servicio y protección de nuestro patrimonio natural. Y que se nos valore el trabajo durante todo el año, y no solo en verano.