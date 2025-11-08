El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Sánchez entrega el diploma y la medalla al preparador físico David Núñez. DM

Medalla al Mérito Civil para David Núñez, preparador físico de la BRIF de Ruente

Pedro Sánchez condecora en Moncloa a este profesional zamorano destinado en la base cántabra

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:42

David Núñez es preparador físico en la base BRIF -Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales- de Ruente y vio reconocida este pasado martes su labor ... dentro del cuerpo con la entrega de la medalla de la Orden del Mérito Civil. Natural de Benavente (Zamora), es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de León y empezó su carrera en la base de Laza, en Ourense, en 2007. En el mes de junio de este año inició una nueva andadura profesional al trasladarse hasta la base cántabra.

