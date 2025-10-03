Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional contra el Estatuto Marco de Sanidad El consejero cifra el seguimiento en Atención Primaria en un 42%, mientras que Sindicato Médico eleva el porcentaje al 70% | En Valdecilla el respaldo es del 32%, según Sanidad, y alrededor del 75% según los representantes de los profesionales

Ana Gil Zaratiegui Santander Viernes, 3 de octubre 2025, 12:47 | Actualizado 12:56h. Comenta Compartir

Los médicos han salido este viernes a las calles de todo el país para manifestarse en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios con diferentes manifestaciones. En Santander, casi medio millar personas apoyan la protesta este mediodía en la explanada norte de Valdecilla con un manifiesto en el que se exige «el respeto, la consideración y el reconocimiento que su profesión merece y el actual gobierno les niega», resumen en un comunicado

En Cantabria, la Consejería de Sanidad cifra el seguimiento del paro en Atención Primaria en un 41,89 %, mientras que el Sindicato Médico, convocante de la manifestación, eleva el porcentaje hasta «cerca del 70%» y justifica esta diferencia en que «la Administración tiene en cuenta aquellos que están librando o de baja, nuestros porcentajes son sobre las personas que hoy tendrían que estar trabajando». En el caso del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el consejero César Pascual apunta a un seguimiento del 32,53%, pero el Sindicato Médico lo aumenta hasta el «75-80%». «Está el hospital prácticamente parado, pero asegurando los mínimos», explican los representantes de los profesionales.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, más de un millar de médicos cántabros ya salieron a la calle exigiendo «diginidad» para su profesión y en contra de la reforma del estatuto del sector

El paro nacional ha sido convocado por organizaciones sindicales de la profesión médica y facultativa en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), apoyado también por la Organización Médica Colegial (OMC), que ha animado a secundar el paro para unir a la profesión «en una sola voz» y para defender la «dignidad» de los médicos. La jornada responde al desacuerdo del colectivo con el texto del nuevo Estatuto Marco. El documento busca regular las condiciones laborales del personal estatutario y entre otras medidas, reduce las guardias aunque las mantiene en 17 horas y obliga a la exclusividad a jefes y directivos, que ya no podrán compaginar su labor en la sanidad pública con la privada. Con todo, los sindicatos señalan que el documento propuesto por el Ministerio no ofrece soluciones efectivas «a problemas crónicos del sistema como la sobrecarga asistencial y la gestión de las guardias».