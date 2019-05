Medio Ambiente prolongará la vida útil del vertedero de Meruelo 36 años, hasta 2067 Una máquina trabaja sobre una de las capas del vertedero de Meruelo, que sin ampliación tendría que cerrar en 2031. / Celedonio La empresa pública MARE ya ha iniciado los trámites del proyecto de ampliación vertical, que resulta «sostenible desde el punto de vista ambiental y económico» DANIEL MARTÍNEZ Santander Sábado, 11 mayo 2019, 07:43

La llegada de 168.977 toneladas de basura al vertedero de Meruelo desde Guipúzcoa durante 2016 y 2017 fue algo totalmente imprevisto. El Gobierno de Cantabria salió en auxilio de la Diputación vasca ante una situación que no estaba planeada y la primera consecuencia fue un trasiego constante de camiones con residuos hacia la comunidad autónoma durante 19 meses y cinco días. Supuso reducir en casi dos años su vida útil a cambio de los 12,4 millones de euros que se pactaron en el convenio entre ambas instituciones. Ahora, el proyecto de ampliación de las instalaciones que acaba de registrar en la Dirección General de Medio Ambiente la empresa pública MARE, encargada de la gestión de las basuras, ha demostrado que aquella fue una operación más que rentable, por lo menos desde el punto de vista económico: con una inversión de 2,4 millones, menos del 20% de lo que ingresaron entonces las arcas públicas, se prolongará la actividad de la planta en otros 36 años. Esto significa que el trasiego continuará hasta el año 2067 y no hasta 2031, el horizonte que existía actualmente con el cálculo de entrada de 95.000 toneladas anuales.

El proceso administrativo de la ampliación del vertedero, que requiere de una declaración de impacto ambiental integrada similar a la de una gran compañía como Solvay o Sniace debido a su complejidad, no ha hecho más que comenzar. Aun así, desde la Consejería que dirige la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos están convencidos de que el «minucioso trabajo» realizado por los técnicos de MARE permitirá reducir al máximo los tiempos. También de que en el proceso de exposición pública y alegaciones, que se abrirá próximamente y que los expertos consideran que servirá para mejorar el plan, no traerá consigo cambios sustanciales porque se ha optado por la alternativa -se han estudiado cuatro distintas- que era «más sostenible desde el punto de vista económico y ambiental».

Las claves del proyecto 5,2 millones de metros cúbicos de residuos entrarían en el vertedero, 2,5 más que ahora. 2,4 millones de euros es el precio total del proyecto, que no requiere de inversión inicial.

La opción elegida no implica aumentar la superficie de la planta y sí incrementar el volumen del vaso donde se depositan los residuos. O dicho de una forma más gráfica: el hueco a rellenar no tendrá un mayor diámetro, sino que crecerá verticalmente. Esto implica que cuando se selle definitivamente el vertedero y se realice el proceso de rehabilitación del espacio tendrá una cota sensiblemente superior, que rondará los 250 metros. Por debajo quedarán 5,2 millones de metros cúbicos de residuos, que son 2,5 más de las que estaban previstas con el plan anterior, que caducaba en once años.

El vertedero no crece en extensión, pero aumenta la cota del vaso donde se depositan los residuos ¿Cómo se hará?

Desde el comienzo quedó prácticamente descartada la opción de construir un nuevo vertedero por el «mayor impacto» sobre el medio ambiente y también por las repercusiones sociales que pudiera tener entre los vecinos. Con la opción elegida, desde la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social defienden que en el municipio de Meruelo no habrá inconvenientes adicionales y en cambio sí se garantizarán los puestos de trabajo que genera la planta de tratamiento de residuos. Con el resto de alternativas sobre la mesa, se optó por la más económica, que además no implica una inversión inicial porque a medida que se complete y se selle un nivel se avanzará hacia la siguiente altura. Tampoco la adquisición de nuevos terrenos, porque todo se llevará a cabo en espacios de titularidad pública.

En concreto, el coste de la obra será de 0,72 euros por tonelada, frente a los 2,97 que implicaba la expansión hacia el actual depósito de cenizas. Disponer de este espacio conllevaba un desembolso de 4 millones de euros y su acondicionamiento requería otros 4,2. Todo eso se evita con la solución ideada por MARE. Por último, las alternativas 3 y 4 consistían en hacer un vaso de vertido de mayor tamaño o localizar una nueva ubicación. Quedaron descartadas casi desde el inicio.

La Dirección General que dirige Miguel Ángel Palacio recuerda que este es uno de los «proyectos básicos» que se marcó la vicepresidenta desde el inicio de la legislatura. De hecho, su redacción se inició con la anterior responsable de MARE, Rosa Inés García, y ha continuado con el equipo actual. En este sentido, sus impulsores ponen en valor que la Consejería se ha adelantado a los acontecimientos, ya que había un horizonte por delante de once años y no era estrictamente necesario buscar ahora la fórmula para gestionar los residuos de Cantabria más allá de esa fecha.

Se utilizará menos del 20% de los 12,4 millones que se ingresaron al traer la basura de Guipúzcoa Operación rentable

Palacio matiza que la fecha de jubilación de las instalaciones de Meruelo del año 2067 -si todo sale como esperan y el proyecto recibe todos los vistos buenos- se ha hecho calculando que la entrada de basura seguirá al ritmo actual, pero el objetivo es reducirlo a medida que se incrementan los índices de reciclaje. En este sentido, afirma que los datos de 2018 van por este camino. Así, en el último año cada cántabro depositó en el contenedor amarillo una media de 927 envases, un 11,2% más que durante el ejercicio anterior. También han mejorado las estadísticas en lo relativo a papel y cartón o a vidrios.

En los dos últimos presupuestos de región, Medio Ambiente había reservado sendas partidas de seis millones de euros para esta ampliación, pero finalmente sólo será necesaria una parte mínima del dinero. El resto ya se está empleando en el proceso de saneamiento de MARE y un plan de infraestructuras de depuración de aguas.