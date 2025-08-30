El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gonzalo Garea, nutricionista deportivo, en las gradas de Centro Botín. Daniel Pedriza

Gonzalo Garea

Nutricionista de la Selección Española
«Mejor que en Cantabria no se va a estar, es el mejor sitio para vivir porque aquí está todo»

Gonzalo Garea, nutricionista de la Selección Española, explica su conexión con la región, además de cómo es su vida como profesional de la alimentación y recuperación

Dariel Severino

Dariel Severino

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:34

Gonzalo Garea, nutricionista deportivo, dirige actualmente la alimentación y recuperación de la selección masculina sub-21. Tras su paso por el Mundial femenino de 2022, ... donde España se proclamó campeona del torneo y el cántabro planificó menús, coordinó la logística de viajes y educó a las jugadoras sobre nutrición, ahora aplica esa experiencia con los chicos. En esta etapa, adapta la alimentación a cada partido y a las necesidades individuales. Además, compagina su labor con la docencia en la Universidad Europea del Atlántico, donde transmite sus conocimientos a futuros profesionales. A pesar de su agenda internacional, Garea mantiene un vínculo fuerte con Cantabria. Vive en Santander con su mujer y sus dos hijas, y disfruta del mar y la montaña, de los paseos por Mataleñas y de los productos locales. «Mejor que en Cantabria no se va a estar, es el mejor sitio para vivir porque aquí está todo», asegura.

