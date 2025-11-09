El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Molleda charla con la secretaria de Igualdad del PSOE cántabro, Raquel Fernández. Roberto Ruiz

El 'caso Molleda' asturiano: el PSOE sí lo denuncia y un juez lo declara ilegal

Como ocurrió con el exregidor de Cartes, el alcalde de Ribadesella (PP) ganó para sí mismo la plaza de encargado de obras y los socialistas exigen su dimisión «por no haberse abstenido en todo el proceso»

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Mientras en Cantabria el PSOE defiende, como ético y legal, que Agustín Molleda y su hermana ganaran una plaza en el Ayuntamiento de Cartes mientras ... él era alcalde y firmaba los documentos del propio concurso, los socialistas asturianos opinan todo lo contrario en un caso similar ocurrido en Ribadesella. Este mismo año denunciaron que el regidor del PP, Paulo García, consiguiera la plaza de encargado de obras mientras estaba al frente del Ayuntamiento de Ribadesella y ahora, una vez que el TSJ asturiano lo ha declarado ilegal, exigen la dimisión del alcalde popular.

