Imagen de archivo de la presidenta reunida con Agustín Molleda cuando todavía era alcalde de Cartes en diciembre de 2023. DM

Molleda reclama a Buruaga mil euros en su demanda por calumnias, que donaría a una asociación contra el cáncer

El exalcalde de Cartes pide a la presidenta regional que en el acto de conciliación del próximo 27 de noviembre le pida disculpas y se retracte de «atribuirme varios delitos» por su rivalidad política

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:40

Cuando el pasado mes de abril el rey emérito anunció a través de su abogada la interposición de una demanda de conciliación frente a Revilla ... por injurias y calumnias, además de solicitarle una rectificación que no llegó, Su Majestad le reclamó 50.000 euros de indemnización que en caso de abonarse irían destinadas a Cáritas. Siguiendo los mismos pasos, el secretario general de Organización del PSOE y exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, reclama ahora a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, una cantidad «simbólica» de 1.000 euros que el socialista donaría a la Asociación de Padres de niños con Cáncer de Cantabria.

