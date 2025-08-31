Los municipios admiten mayor presión turística pero no masificación generalizada

La mayoría de alcaldes de los municipios con mayor tirón turístico coinciden en que está siendo un buen verano, «de récord», con mucha afluencia y ... una alta ocupación. En la consulta realizada por este periódico, aseguran que la presión ha aumentado considerablemente, pero son pocos los que admiten abiertamente sentirse masificados. El buen tiempo, con numerosas jornadas de sol y playa, ha impulsado la capacidad de atracción de una región cada vez más demandada por el turismo que huye del caluroso interior del país en busca de un refugio climático donde disfrutar de temperaturas más llevaderas e incluso de la placentera sensación nocturna de echarse una colcha por encima para dormir.En lo que están de acuerdo es, en muchos de los casos, en sus carencias y necesidades. Algunos de estos ayuntamientos son muy pequeños, con poca población empadronada, lo que les dificulta ofrecer servicios dignos y de calidad a turistas y residentes. Entre sus principales reivindicaciones, la necesidad de crear más plazas de aparcamiento, su talón de Aquiles.

Los alcaldes de 16 municipios turísticos de Cantabria responden en este reportaje a cuatro preguntas: 1 ¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico? 2 ¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio? 3 ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano? 4 Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

Gema Igual Alcaldesa de Santander «No somos una ciudad masificada: hay más gente en julio y agosto»

En verano, las embarcaciones pasan el día en la bahía. Mucha gente coge la pedreñera junto al Palecete, en el paseo marítimo para acudir a la playa del Puntal

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Santander atraviesa una etapa muy positiva en lo que respecta al turismo. Los datos recientes reflejan un crecimiento bastante sostenido tanto en el número de visitantes como en el de pernoctaciones, y lo hace a lo largo de todo el año, y no sólo durante los meses de julio y agosto, lo que demuestra que la ciudad se está consolidando como un gran destino de referencia en el norte de España.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-No somos una ciudad masificada. Hay más gente en julio y agosto y también hay momentos puntuales del verano, sobre todo en las fiestas o durante los grandes conciertos y festivales de música que celebramos, en los que acogemos una gran afluencia de personas, y ello se debe tanto a los santanderinos que salimos a la calle a disfrutar, como a los visitantes de otros municipios y a los turistas propiamente dichos. Los servicios municipales no han estado nunca desbordados.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-La verdad es que todo ha sido bueno, lo único malo, por decir algo, sería la falta de civismo de algunos ciudadanos, aunque es cierto que son los menos.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-No improvisamos. Tenemos una estrategia clara que apuesta por un turismo equilibrado, sostenible y que aporte valor al visitante y al ciudadano. Para nosotros es importante que Santander crezca turísticamente de forma ordenada, sin perder la identidad y calidad de vida del residente. Santander no es un destino sólo de temporada. Es una ciudad viva todo el año.

Javier López Estrada Alcalde de Torrelavega «La ciudad ya no está aletargada en verano»

Las fiestas de La Patrona, el plato estrella del verano.

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Los últimos veranos están siendo muy positivos. Notamos cada vez más impacto en la mayor afluencia de gente al municipio, sobre todo durante las fiestas de La Patrona. También notamos mucho que los días flojos de playa los turistas se acercan para disfrutar, sobre todo, de nuestro comercio y hostelería. Hace años, la ciudad se aletargaba mucho en verano, pero ese fenómeno ya ha desaparecido.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-No tenemos problemas de masificación

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor del verano han sido las fiestas, que ya son un referente en toda la región. En cuanto a lo peor, diría que los atascos que hemos tenido que sufrir antes de la inauguración del nudo de la autovía.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Necesitamos finalizar las obras de la Lechera, que será el mayor reclamo turístico de la ciudad con la Colección Norte de arte contemporáneo, y la importante transformación del Mercado Nacional de Ganados Jesús Collado Soto.

Dely Vélez Concejala de Turismo de Castro Urdiales «En Castro estamos acostumbrados»

Fiesta de la cucaña en el muelle de Castro Urdiales.

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-En Castro Urdiales, en cuanto a afluencia, nos hemos mantenido más o menos en las mismas cifras del verano pasado. La tónica general del tiempo ha sido buena, por lo que ha favorecido el turismo de sol y playa.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-No consideramos que tengamos masificación en nuestro municipio. No nos hemos sentido desbordados. Estamos acostumbrados a veranos así. Quizás los residentes, los que viven aquí todo el año, sí han notado que su vida se ha ralentizado en momentos puntuales por la afluencia de visitantes.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor, sin duda, ha sido el buen tiempo. En la parte negativa, no hay nada especialmente reseñable a destacar.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Estamos inmersos en el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística que contiene mejoras que harán la ciudad más atractiva tanto para los turistas como para los residentes.

Miguel González Alcalde de Laredo «Han venido más veraneantes de lo esperado»

Imagen de la playa de La Salvé llena de bañistas.

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Mejor de lo esperado, con más afluencia de turistas y veraneantes de lo previsto inicialmente. El buen tiempo, con muchas jornadas soleadas, y la programación deportiva, cultural y festiva que hemos diseñado ha ayudado.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Hemos tenido dos momentos puntuales con muchísima gente. Uno fue el festival Laredo Hippie y el otro el Campeonato de España de balonmano playa. En el primero hubo 4.000 participantes que trajeron consigo 15.000 visitantes.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor ha sido que se ha movido mucho la economía del municipio y la hostelería y el comercio lo han agradecido. Se ha creado empleo.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-La renovación integral del Paseo Marítimo, la del parque de los Tres Laredos, la cubrición del parque infantil en la alameda Manuel Llano y el asfaltado de las calles del municipio. También, las gradas y campo de fútbol de San Lorenzo.

Sara Izquierdo Alcaldesa de Santillana del Mar «Nos desbordan los días nublados para aparcar»

Santillana, abarrotada de turistas.

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Nuestro municipio es el destino por excelencia de los visitantes que vienen a conocer Cantabria. Tenemos como referencia las Cuevas de Altamira y su Museo Nacional, que cada año, como el pasado, registran cifras récord. Aquí el turismo nunca falla.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Los días nublados de mediados de agosto sí que nos hemos visto desbordados, sobre todo para ofrecer aparcamiento a todos los visitantes. Es un problema para el que estamos buscando soluciones.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor es que seguimos siendo el destino de referencia en la región. Somos uno de los Pueblos más Bonitos de España y eso se nota en la afluencia. Lo peor es que hay momentos en los que nos vemos limitados para ofrecer mejores servicios.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-La creación de un aparcamiento en la zona del cementerio, el arreglo del de Rolaceña y la construcción de una sala cultural.

Teresa Noceda Alcaldesa de Comillas «Comillas ha estado llena a reventar en agosto »

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-El pueblo ha estado a reventar. Ha venido muchísima gente. Agosto siempre es así, pero en julio tenemos la sensación de que nos visitaron más veraneantes.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Siempre se dice eso de 'no cabemos más', pero lo hemos conseguido solventar y sacar adelante. Lógicamente, la hostelería, en momentos puntuales, no ha conseguido dar abasto.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor son los turistas. Somos un pueblo que depende del turismo para la economía. Lo peor es que, como llegan a todos a la vez, pues es imposible atenderlos todo lo bien que nos gustaría.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Estamos pendientes de la ronda de circunvalación de Rovacías. También necesitaríamos un aparcamiento grande y en el futuro otro disuasorio a la entrada del pueblo.

Mireia Maza Alcaldesa de Noja «Aquí no fluctuamos, siempre viene la misma gente»

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Como todos los años, hemos acogido la misma cantidad de gente. No hay fluctuación de turismo porque en Noja hay mayoritariamente segundas residencias. Los que han venido son los que esperábamos.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Los que somos de Noja ya estamos acostumbrados al verano. No nos cae de sorpresa. Sabemos llevar bien la situación.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor ha sido el buen tiempo y lo peor, sin duda, el alga invasora que ha llegado y que nos ha trastocado bastante los planes, la verdad.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-No diseñamos el futuro sólo teniendo en cuenta dos meses del año. Nuestras medidas van pensadas para todo el año. Sí que necesitaríamos aparcamiento, ya que pasamos de ser un pueblo de 2.700 vecinos a una ciudad de 100.000.

Roberto Escobedo Alcalde de Val de San Vicente «Los pueblos de costa soportan más presión que los de interior»

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-El verano va muy bien. El turismo aumenta desde la segunda mitad de julio y agosto y es donde los pueblos del municipio, sobre todo los costeros, están completos.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-No tenemos masificación, aunque los pueblos de la costa y Unquera soportan mayor presión.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-El turismo es una fuente importante de ingresos, pero tenemos que diversificar en otros sectores como el comercial-industrial para fijar población. Nosotros apostamos por los polígonos de servicios y los industriales limpios.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Sobre todo, obras de mantenimiento de los accesos a los arenales y las zonas de baño. Sería importante también impulsar trabajos para la adecuación de espacios para aparcamientos y el turismo de autocaravana.

Jesús Gullart Alcalde de Santoña «No tenemos boom de visitantes, la población es estable»

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-No tenemos un boom de visitantes, la población es bastante estable por las características del alojamiento, ya que tenemos pocas plazas hoteleras y no hay grandes edificios de bloques ni urbanizaciones.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Hay momentos puntuales de mayor afluencia, sobre todo en los días nublados que vacían nuestras playas.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor ha sido el buen tiempo que ha permitido a los vecinos y visitantes disfrutar de los arenales.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Continuar con las medidas de regulación del Faro del Caballo, el autobús lanzadera a la playa de Berria y crear más aparcamientos. Estamos hablando con el Ministerio para crear uno disuasorio frente a la campa del centro penitenciario de El Dueso.

Javier Gómez Alcalde de Potes «El verano en Liébana son habas contadas»

Potes es una de las referencias turísticas de Cantabria.

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-La ocupación y la afluencia están siendo muy buenas. El verano son habas contadas, sabemos de la capacidad de acogida que tenemos. Disponemos de 6.000 plazas hoteleras.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-No, aquí estamos acostumbrados al turismo desde hace 50 años gracias al teleférico de Fuente Dé que es el mejor reclamo para acceder a los Picos de Europa. Siempre ha habido turismo en Liébana, tenemos tradición y solera.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor ha sido comprobar que seguimos siendo un referente turístico en España y en Cantabria. Y lo peor, los incendios que han asolado a las zonas limítrofes. Nuestra solidaridad con las buenas gentes vecinas de Castilla y León.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-La finalización, como está previsto, de las obras de el desfiladero de La Hermida, que tiene toda la pinta de que incluso se va a adelantar.

Francisco Asón Alcalde de Ribamontán al Mar «Tuvimos algunos días de colapso»

El surf es un foco de atracción de visitantes en Somo y Loredo.

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Estamos a tope, hay muchísima gente y se nota en todos los establecimientos de hostelería y comercio. Hay que tener en cuenta, además, que Somo y Loredo son las playas del resto de ayuntamientos limítrofes. Eso, unido a los turistas, aumenta considerablemente la presión.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Sí, un par de días festivos. No había sitio para aparcar: es el gran problema que tenemos. Hubo momentos de colapso donde la Policía Local tuvo que desviar los coches porque no cabían más.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor han sido los días de sol y playa que han permitido disfrutar a todos. Lo peor, sin duda, el cierre del arenal de Galizano, por la imagen que se traslada.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Nos gustaría que el Gobierno regional nos ayudase a encontrar lugares donde poder ofrecer aparcamientos. Seguimos con la idea de hacer uno en altura, que tanto ayudaría a descongestionar el tráfico.

Andrés Ruiz Moya Alcalde de Suances «Hemos tocado techo: vino más turismo que nunca»

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Cada verano viene más gente a Suances. Hemos tocado techo, sinceramente. Hemos tenido más turismo que nunca, tanto nacional como internacional.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Hemos estado desbordados por momentos en las carreteras, en los aparcamientos, en las playas, en los supermercados... Pero aún así hemos tenido la capacidad suficiente para sacar todo adelante. Algún fin de semana casi tenemos que echar la barrera porque no entrábamos todos. Me preocupa un poco porque no sé lo que va a suceder en adelante si en el resto del país sigue haciendo tanto calor. La gente huye al norte, a Cantabria, para no tener que vivir a 40 grados.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor, las playas y las fiestas. Lo peor, no haber llegado a tiempo para poner en marcha el establecimiento regulado (ORA).

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Poner en marcha la ORA y encontrar nuevos aparcamientos disuasorios.

José Manuel Igual Alcalde de Arnuero «En Arnuero somos defensores de los aforos informativos»

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Ha ido muy bien, la verdad. No nos podemos quejar de cómo está marchando el verano en Arnuero. El tiempo ha acompañado.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Es cierto que ha habido días puntuales donde hemos tenido mucha gente, pero de eso vivimos también en este municipio. En Arnuero somos muy defensores de los aforos informativos para esos días de mayor afluencia de personas, que prácticamente son 20 al año.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Nada destacable. Quiero dar las gracias a todos los empleados municipales del ayuntamiento, del primero al último, por su gran dedicación en estas fechas.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Como obras necesarias de cara al futuro verano de 2026, destacaría la creación de más aparcamientos en las zonas más concurridas y una mejor regulación de los estacionamientos. Son dos aspectos en los que ya estamos trabajando desde el consistorio.

Ángel Bordas Alcalde de Liérganes «Este año sí notamos más afluencia de turistas»

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Este año hemos notado más afluencia de turismo, que está siendo general en toda Cantabria. Ha sido un agosto muy fuerte. Desde que somos Pueblo Bonito de España notamos el tirón. El problema es que el casco urbano es muy limitado para el tránsito de coches.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Nosotros, no. Es cierto que tenemos un mes y medio de mucha gente y luego, en septiembre, regresa un turismo más tranquilo.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor es que se genera mucha economía, el comercio y la hostelería venden mucho. Lo peor son las molestias ocasionadas en momentos puntuales por el exceso de tráfico.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Intentar que desde el Gobierno regional nos ayuden con un aparcamiento y un puente aguas abajo, en la carretera hacia La Cavada, para no cargar de tráfico el núcleo urbano. Y, por último, tener lista el área de autocaravanas.

Óscar Villegas Alcalde de Puente Viesgo «Hay mucha gente, pero sin llegar a la masificación»

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-El verano, como el de estos últimos años de pospandemia, está siendo muy bueno. Tenemos un turismo muy familiar, que valora el entorno rural y las actividades al aire libre.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Hay mucha gente, pero sin llegar a lo que entendemos por masificación. El pueblo de Puente Viesgo es pequeñito, así que de momento el equilibrio lo hemos conseguido encontrar.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-El problema de nuestros municipios, aunque no estemos masificados, es que viene tanta gente que no somos capaces de dar los servicios de limpieza, mantenimiento de viales y demás que nos gustaría. Nuestra plantilla es muy reducida.

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-El gran problema es la falta de aparcamiento. Estamos encajados en una especie de garganta natural y eso lo complica. Hemos comprado una parcela para tratar de construir un estacionamiento.

Charo Urquiza Alcaldesa de San Vicente de la Barquera «Hubo días que estuvimos desbordados»

Imagen general de San Vicente de la Barquera.

-¿Qué balance hace del verano desde el punto de vista turístico?

-Todavía queda verano pero ya se empieza a notar el descenso del turismo. Hay un momento del verano en agosto que alcanzamos el pico máximo y luego comenzó a bajar. Lo que sí ha cambiado es que ese pico máximo es cada vez más alto en todos los rincones.

-¿Se ha visto desbordado o masificado su municipio?

-Hay mucha mayor presión turística. Ha habido muchos días en los que nos hemos visto desbordados en todos los sentidos: a nivel de servicios, limpieza, recogida de basuras...

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de lo que va de verano?

-Lo mejor es que San Vicente siempre quiere recibir turistas, pero lo peor y lo que más me preocupa son las actitudes incívicas de alguna gente a la hora de cumplir las normas municipales, la higiene en las calles, el respeto a los demás...

-Medidas u obras necesarias para el turismo el próximo verano

-Vamos a poner un sistema mecánico para acotar el aparcamiento de la playa del Rosal y queremos inaugurar los primeros dos kilómetros de carril bici, entre otras muchas actuaciones.