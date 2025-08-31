El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de veraneantes pasean por la zona de Puertochico de Santander. Roberto Ruiz
Balance del verano

Los municipios admiten mayor presión turística pero no masificación generalizada

Los alcaldes de los ayuntamientos que más visitantes atraen destacan la «altísima afluencia» de este verano y coinciden en la necesidad de crear más aparcamiento

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:35

La mayoría de alcaldes de los municipios con mayor tirón turístico coinciden en que está siendo un buen verano, «de récord», con mucha afluencia y ... una alta ocupación. En la consulta realizada por este periódico, aseguran que la presión ha aumentado considerablemente, pero son pocos los que admiten abiertamente sentirse masificados. El buen tiempo, con numerosas jornadas de sol y playa, ha impulsado la capacidad de atracción de una región cada vez más demandada por el turismo que huye del caluroso interior del país en busca de un refugio climático donde disfrutar de temperaturas más llevaderas e incluso de la placentera sensación nocturna de echarse una colcha por encima para dormir.En lo que están de acuerdo es, en muchos de los casos, en sus carencias y necesidades. Algunos de estos ayuntamientos son muy pequeños, con poca población empadronada, lo que les dificulta ofrecer servicios dignos y de calidad a turistas y residentes. Entre sus principales reivindicaciones, la necesidad de crear más plazas de aparcamiento, su talón de Aquiles.

