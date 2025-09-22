El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los municipios cántabros siguen con el cinturón apretado y su deuda continúa en el entorno de los 53 millones

El 85% del pasivo total corresponde a Santander, que aun así redujo su débito un 20%, y a Torrelavega, que lo incrementó un 98,5%

Rafa Torre Poo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:14

Los municipios cántabros continuaron el año pasado con el cinturón apretado. Desde que en 2012 se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera – ... más conocida como la ley Montoro–, los ayuntamientos han ido reduciendo progresivamente su deuda obligados por las estrictas normas dictadas desde el Gobierno central. El Ministerio de Hacienda acaba de hacer públicos los datos de la evolución de la deuda de las entidades locales y en Cantabria prácticamente no ha variado. A 31 de diciembre del año pasado, 76 de los 102 consistorios estaban a cero, mientras que los 26 restantes que sí debían dinero sumaban un pasivo de 53 millones. Si se compara con el ejercicio anterior, el 31 de diciembre de 2023 la lista de los sin deuda estaba formada por uno menos (75) y los 27 restantes (uno más) sólo tenían en su debe 300.000 euros menos: en total, 52,7 millones.

