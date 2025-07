Los municipios costeros no ven «extrapolable» el modelo de gestión de pisos turísticos de Arnuero

El Ayuntamiento de Arnuero movió ficha a finales de la pasada semana para regular el crecimiento alocado de pisos turísticos en el municipio y ha ... agitado la partida que enfrenta al mercado con las instituciones para poner coto a esta situación desatada. Hasta el punto de que tan solo cinco días después el Gobierno regional ha anunciado que presentará el Decreto para regular la concesión de licencias en toda la región. Lo hará hoy, transcurrido más de un año desde que los alcaldes le exigieran con urgencia la necesidad de un marco normativo al que agarrarse para gestionar el problema. Además, la iniciativa de Arnuero ha despertado las reacciones de otros ayuntamientos, que consideran las medidas «adecuadas», pero no «extrapolables» a sus territorios. Cada municipio tiene sus características, su orografía, su plan de ordenación urbana... «Qué tendrá que ver Tresviso con Santander, por poner sólo un ejemplo», defiende como ejemplo el presidente de la Federación Cántabra de Municipios, Javier Camino. «Estas medidas que se ponen en marcha en algunos sitios, como Arnuero, están bien, pero no se pueden extrapolar a otros lugares por igual porque las realidades son muy diferentes», detalla el también alcalde de Mazcuerras.

De norte a sur y de este a oeste, la región está poblada de territorios con diferentes idiosincrasias. Hay municipios de interior que están vendiendo la Cantabria más rural, que cada vez cuenta con más adeptos en la industria turística. Otros son costeros, con una oferta más clásica. Algunos son más antiguos que otros y cuentan con cascos históricos; otros ocupan grandes espacios geográficos; y los hay concentrados en muy pocas hectáreas. Por eso «lo que ha hecho Arnuero es una forma de control muy adecuada para ellos, pero que no tiene por qué valernos a nosotros porque tenemos realidades muy diferentes», explica Charo Urquiza, alcaldesa de San Vicente de la Barquera, donde los pisos turísticos han crecido de manera indiscriminada, sobre todo, en el último año.

«En nuestra localidad preocupa mucho más sacar los pisos turísticos del centro porque pueden afectar mucho al comercio local. Es un asunto muy sensible y necesitaríamos regular eso de forma más concreta», matiza Urquiza, que a la vez insiste en que «lo que tenemos que conseguir aquí es que este mercado no se desborde y pensar en las medidas que adoptaremos. Habrá que sentarse, analizar bien la problemática y ver qué requisitos podemos exigir para implementar una licencia de piso turístico y para esto es fundamental saber que no todos los territorios son iguales,pero para eso necesitamos también un marco normativo regional que siente las bases a las que poder agarrarnos», defiende Urquiza.

Precios desbocados

Lo pide también la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda: «Nosotros tenemos problemas específicos. Arnuero ha centrado sus requisitos en el aparcamiento y para nosotros es un asunto generalizado que apenas hay aparcamiento en todo el casco histórico», detalla la regidora. «Nos preocupa más regular en el sentido de que la restricción debería ayudar a que el mercado vuelva a su ser para que regrese la oferta de alquiler fijo para toda la gente joven que se está teniendo que ir fuera de la localidad por la falta de oferta de vivienda, que además está carísima». Pero dicen estar atados:«Necesitamos regulación, sí, pero primero necesitamos amparo del Gobierno regional».

Ese apoyo del Ejecutivo de Buruaga llegará ya. Se presentará hoy en rueda de prensa pero ya hay un aviso a navegantes. «Las competencias autonómicas en materia turística se limitan a la ordenación, planificación y promoción del sector turístico. El nuevo decreto lo que hace es establecer un marco general de actuación», desgrana el consejero del ramo, Luis Martínez Abad. «Desde el Gobierno autonómico sólo podemos establecer y controlar los requisitos o las condiciones necesarias para la prestación de un servicio turístico. Por tanto, el decreto respeta la autonomía municipal en materia urbanística y en este caso Arnuero ya está ejerciendo sus competencias».

A falta de la puesta de largo de la nueva normativa, parece claro que nadie va a resolverle la papeleta a los consistorios,aunque algunos ya lo tienen muy claro. Es el caso de Noja, donde la regidora, Mireia Maza, descarta cualquier medida porque «no es un problema que nos afecte». En un municipio que pasa de los 3.700 vecinos en invierno a los 90.000 de los meses de verano, «lo que pasa es que la mayor parte de los pisos son segundas residencias para vacaciones que no se alquilan por sus propietarios porque son ellos los que las disfrutan», aclara la alcaldesa. Lo hecho en Arnuero, además, tampoco tendría sentido en esta localidad porque su normativa ya obliga desde los años noventa a que toda construcción debe proveer de un aparcamiento por cada cincuenta metros de vivienda. «¿Para qué íbamos a regular algo que ya tenemos regulado por otro lado como aspecto para poner orden general en la construcción?», aclara Maza.

En Santander y Laredo son más diplomáticos. Aplauden la medida de Arnuero pero descartan su aplicación. «En Laredo, no prevemos medidas parecidas a las que ha implantado Arnuero para la gestión de los pisos turísticos», justifica Miguel González, alcalde de la villa pejina.

El caso de Santander

La capital defiende lo mismo. «Valoramos de forma muy positiva la iniciativa del Ayuntamiento de Arnuero para regular las viviendas de uso turístico. Por un lado, su planteamiento protege el tejido empresarial local y los puestos de trabajo que genera en un sector que presenta un carácter muy estacional en ese municipio, y, por otro, contribuye a propiciar un crecimiento sostenible que adecúa el aumento de población en épocas vacacionales con las plazas de aparcamiento necesarias», aplauden en el consistorio. Luego añaden:«Santander ya cuenta con disposiciones normativas para regular este tipo de viviendas. Así, el PGOU vigente ya establece que los alojamientos extrahoteleros deben estar ubicados en planta baja o superior con acceso independiente al exterior». Y luego insiste, como tantos otros, en que «estamos a la espera de conocer el decreto del Gobierno de Cantabria para regular el uso de estas viviendas y evaluar cómo afecta esta nueva normativa». El balón está ahora en el tejado del Gobierno de Sáenz de Buruaga, que hoy moverá ficha con la presentación del nuevo decreto.