El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026

El paso por las calles Casimiro Sainz y Juan de la Cosa hasta Canalejas, que flanquean el solar de Puertochico, permite visibilizar los avances notorios en la construcción ... del futuro Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac) en Santander. Atrás quedan los problemas surgidos durante la cimentación en un espacio que contempla, según el proyecto, 18.441 metros cuadrados construidos. En este final del verano se cumplen 30 meses ya de trabajos desde marzo de 2023, cuando arrancó la obra, mientras gobernaba el bipartito PRC-PSOE. El buen ritmo de las obras de edificación, en paralelo, del inmueble administrativo y del museo permite fijar la fecha de conclusión del proyecto entre septiembre y octubre de 2026, según aseguró a El Diario Montañés el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad.

Las fases de los trabajos apuntan así a que una de las infraestructuras culturales más demandadas, la del Mupac, mostrará dentro de un año su apuesta por la bioarquitectura y su diseño en 'estratos', planteados por el proyecto del estudio Mendoza Partida. El bloque administrativo, destinado a acoger diversas consejerías y departamentos del Gobierno de Cantabria, y el edificio museístico, que abarcará 12.000 metros cuadrados, ya han concluido sus respectivas estructuras. La dotación cultural más importante ligada al patrimonio de la comunidad y señalada por el Ejecutivo regional como «proyecto estratégico» de la legislatura, vislumbra así su fase decisiva.

El ritmo de los trabajos que ejecuta Dragados lleva a Cultura a apuntar al otoño del próximo año como meta de la construcción. En paralelo se trabaja en el diseño museográfico, de tal modo que el titular de la Consejería confía en que puedan ajustarse los plazos, tras la dotación de piezas, materiales y contenidos, planificación y diseño completo de su exposición permanente, que ocupará dos plantas. Todo ello de cara a la apertura al público en ese último trimestre de 2026. Sobre el nuevo Mupac -la primera piedra fue ubicada en marzo de 2023-, en palabras de Martínez Abad, «puede afirmarse que las obras avanzan a buen ritmo y confiamos puedan estar finalizadas en esos meses».

Ver 16 fotos Imagen correspondiente a la segunda planta del Mupac, una de la dos superficies que albergarán la exposición permanente. Juanjo Santamaría

El dato más significativo en la evolución de la obra, tras el ultimo trimestre, revela que esta semana ha concluido la fase de ejecución del entramado estructural de hormigón correspondiente a los diferentes niveles de ambos edificios. Ello permite visibilizar los grandes espacios diáfanos a doble altura donde se ubicarán las exposiciones futuras del Mupac.

Datos actualizados Estado Finalizada la fase de ejecución del armazón estructural de hormigón correspondientes a los diferentes niveles de ambos edificios.

Desembolso El proyecto ha alcanzado ya 30 meses de trabajos. A fecha de hoy, el importe certificado asciende a 27 millones de euros (IVA incluido), lo que supone un porcentaje sobre el presupuesto de adjudicación del 55,03%.

A fecha de hoy, el importe certificado asciende a más de 27 millones de euros (IVA incluido), lo que supone un porcentaje sobre el presupuesto de adjudicación del 55,03%. El coste total supera los 54,4 millones. Hay que recordar que el proyecto ha afrontado en estos dos años y medio de obra dos modificados. El primero fue necesario cuatro meses después de arrancar tras detectarse en el suelo más roca de la estimada en los estudios iniciales. El segundo se conoció al inicio del presente verano, que elevó el sobrecoste en 9 millones: el objetivo es la construcción de unos almacenes para la museografía.

Los datos actualizados revelan que el edificio administrativo ha completado el armazón estructural, incluido el de la «losa inclinada que constituye la cubierta». Además, se han iniciado ya las labores de instalación de sistemas de climatización, electricidad y fontanería, así como la distribución de los espacios internos. En lo que se refiere a la edificación del museo, se ha completado la ejecución de las «losas postensadas de los diferentes niveles del museo que serán la base estructural para las futuras salas de exposiciones (dos plantas para la muestra permanente y la más alta para las temporales). En breve comenzarán labores relacionadas con la estructura metálica que proporcionará soporte a las vigas de madera y conformará el cierre definitivo de la cubierta del museo. Los trabajos de impermeabilización del sótano y la distribución de las áreas internas también están en marcha, «garantizando la organización y sectorización de los espacios interiores».

Durante las siguientes fechas, comenzarán los trabajos de cierre de la envolvente exterior «con muros cortina e instalación de andamiaje para comenzar las fachadas ventiladas de fábrica de ladrillo singular y característico del edificio». Actualmente trabajan ochenta operarios, pero en las siguientes fases la cifra ascenderá a 150.

En total, el proyecto abarca una superficie de 7.000 metros cuadrados para el edificio administrativo y otros 12.000 para el museo, que destina 8.000 al espacio expositivo. El Mupac tendrá tres plantas. En la primera, en torno al atrio, se acogerán los servicios de cafetería, restaurante, tienda y sala multiusos para dar paso a una biblioteca y las otras dos plantas de exposición permanente. A ello, se le añade la sala de exposiciones temporales con una amplia terraza con vistas a la bahía de Santander. Destacan los espacios acristalados para la iluminación y ventilación natural y materiales propios de la bioarquitectura, como el ladrillo visto artesanal para la fachada y materiales naturales reciclados para el aislamiento. La Sociedad Regional de Cultura, a través de la Oficina Técnica, ha propiciado la implantación, coordinación y seguimiento de la aplicación de la tecnología BIM (Building Information Modeling), siendo la primera obra en Cantabria en su implantación durante el proceso constructivo. Esta tecnología permite una gestión integral y colaborativa de los proyectos de construcción.

Trece áreas temáticas ordenarán el hilo cronológico museográfico del Mupac. Su diseño espera ser licitado próximamente, de modo que su adjudicación sea una realidad a finales de año.