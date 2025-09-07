El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista desde la planta mas alta del futuro museo, destinada al área de exposiciones temporales.

Vista desde la planta mas alta del futuro museo, destinada al área de exposiciones temporales. Juanjo Santamaría

El Mupac, que cumple 30 meses de obras, estará listo en otoño de 2026

Esta semana ha finalizado la fase de ejecución de la estructura de hormigón que corresponde a los diferentes niveles de ambos edificios | Cultura confía en que la elaboración paralela del diseño museográfico permita la apertura del museo en ese periodo

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El paso por las calles Casimiro Sainz y Juan de la Cosa hasta Canalejas, que flanquean el solar de Puertochico, permite visibilizar los avances notorios en la construcción ... del futuro Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac) en Santander. Atrás quedan los problemas surgidos durante la cimentación en un espacio que contempla, según el proyecto, 18.441 metros cuadrados construidos. En este final del verano se cumplen 30 meses ya de trabajos desde marzo de 2023, cuando arrancó la obra, mientras gobernaba el bipartito PRC-PSOE. El buen ritmo de las obras de edificación, en paralelo, del inmueble administrativo y del museo permite fijar la fecha de conclusión del proyecto entre septiembre y octubre de 2026, según aseguró a El Diario Montañés el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad.

