Normalidad en el aeropuerto Seve Ballesteros en el primer día de huelga de Ryanair Cola, este mediodía, ante el mostrador de facturación de los pasajeros del vuelo a Dusseldorf. / Sane Los pasajeros de vuelos no cancelados han adelantado su llegada al aeródromo «por si acaso» pero, de momento, no ha habido retrasos y los aviones llegan a su hora DM . Santander Miércoles, 25 julio 2018, 13:37

La primera de las dos jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de la compañía Ryanair está discurriendo con normalidad y sin incidencias en el aeropuerto de Santander, en sintonía con lo que está ocurriendo en el conjunto de España, donde se están cumpliendo los servicios mínimos, a diferencia de otros países, donde sí que se están registrando cancelaciones. En Cantabria hoy hay dos vuelos (cuatro, con la ida y la vuelta) cancelados, los de Barcelona y Bruselas, pero los pasajeros con billete fueron informados de la cancelación hace ocho días, cuando la compañía irlandesa les ofreció el reembolso o la recolocación, así que los afectados no se han acercado por el aeropuerto.

Esta mañana sí se ha notado que los viajeros de otros vuelos del día de Ryanair han acudido al Seve Ballesteros con mucha más antelación de la habitual «por si acaso». El caso más llamativo, el de una familia cántabra que este miércoles viaja a Tenerife a las 21.35 horas y que lleva en el aeropuerto desde las diez de la mañana. «Hemos venido por si había algún problema para poder solucionarlo pronto. Pensábamos dar después una vuelta por Santander, pero el problema es que estamos con todas las maletas y no podremos movernos hasta que no nos dejen facturar», cuenta uno de los miembros de esta familia, que se ha quedado más tranquila cuando al ir a pedir información sobre la huelga «nos han dicho que de momento no hay problema».

Salidas de Ryanair desde Santander previstas para hoy -14.10, Dusseldorf Weeze: 185 pasajeros (ocupación del 97.88%) -15.40, Roma: 185 pasajeros (ocupación del 97.88%) -16.35, Dublin: 189 pasajeros, (ocupación del 100%) -21.35, Tenerife Sur: 189 pasajeros, (ocupación del 100%) -22.20, Edimburgo: 187 pasajeros (ocupación del 98.44%)

Los mostradores de facturación muestran las colas de un día cualquiera y el trámite se lleva a cabo con total normalidad. El primer vuelo de Ryanair del día es el de Dusseldorf, con salida a las 14.10. Al mediodía los pasajeros comenzaron a facturar sus maletas y el avión ya había llegado al Seve Ballesteros desde su aeropuerto de origen, antes incluso de lo previsto. A las 13.30 ya empezaban a llamar a los pasajeros para embarcar.

Dos pasajeras, consultan las pantallas esta mañana en el Seve Ballesteros. / Sane

No hay, por tanto, retrasos achacables a esta huelga, cuyo impacto en el Seve Ballesteros se podrá conocer a medida que los aviones tengan que volar a Santander para emprender luego sus rutas, por si sufren retrasos en origen que acarreen, después, problemas con las salidas previstas.

El siguiente vuelo de Ryanair ya ha salido de Roma rumbo a Santander, con apenas diez minutos de retraso, un margen que entraría dentro de la normalidad y lleva a prever que la salida desde el Seve Ballesteros prevista a las 15.40 no se verá alterada. A la vez, el vuelo a Madrid que opera otra compañía con salida a las 13.45 tampoco ha sufrido ninguna alteración.

Mañana jueves en el Seve Ballesteros están afectados por la huelga los vuelos a Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Valencia. Los otros dos vuelos de Ryanair del día 26, con Berlín y Londres, operarán con normalidad, según las previsiones.