Avión en el aeropuerto Seve Ballesteros. Sane

Novedades para el invierno, con la seria duda de las rutas de Ryanair

Álvaro Machín

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Desde que lo anunciara la presidenta Buruaga en el Debate sobre el Estado de la Región -y lo contara este periódico-, se han ido ... sucediendo las noticias. Las mejoras. Vuelos a Granada y a Mallorca durante todo el año, la recuperación de la perdida ruta de Alicante con viajes en invierno, el retorno de la conexión con Bucarest y hasta algunos cambios positivos en la oferta a Madrid (aunque se han quedado en menos de lo que se dijo). Una esperanza para iniciar la recuperación de las cifras del aeropuerto durante el otoño. Para cambiar la tendencia a la baja que se sigue desde finales de 2023.

