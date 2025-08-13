Novedades para el invierno, con la seria duda de las rutas de Ryanair

Desde que lo anunciara la presidenta Buruaga en el Debate sobre el Estado de la Región -y lo contara este periódico-, se han ido ... sucediendo las noticias. Las mejoras. Vuelos a Granada y a Mallorca durante todo el año, la recuperación de la perdida ruta de Alicante con viajes en invierno, el retorno de la conexión con Bucarest y hasta algunos cambios positivos en la oferta a Madrid (aunque se han quedado en menos de lo que se dijo). Una esperanza para iniciar la recuperación de las cifras del aeropuerto durante el otoño. Para cambiar la tendencia a la baja que se sigue desde finales de 2023.

El problema es que a esas buenas noticias les ha pillado por el medio la guerra que Ryanair mantiene con Aena por las tasas aeroportuarias, un conflicto que siembra de dudas el futuro de cuatro rutas con mucho peso en el Seve Ballesteros. París, Milán (Bérgamo), Viena y Roma siguen sin estar cargadas para la campaña de invierno (que empieza a finales de octubre).

Hay cosas que ya se han concretado. Volotea volará a Granada desde el 5 de diciembre los martes y viernes (o los sábados, según las fechas) y con Vueling se viajará a Alicante desde el 28 de octubre (martes y sábado). Esta segunda compañía operará también en determinadas épocas invernales vuelos a Mallorca. Todo está ya a la venta, igual que los billetes para ir a Bucarest con Wizz Air. Y todo supone un aumento de la oferta, al igual que la vuelta de los aviones de Iberia en vez de los de Air Nostrum un viaje por día -aunque no el primero de la mañana, por lo que no habrá pernocta de ese avión más grande, como se anunció-.

Lo que no se ha concretado aún es el futuro de las cuatro rutas de la compañía irlandesa. Desde el Gobierno comentaron hace una semana que eran «optimistas» y que la programación invernal de la aerolínea no estaba todavía cerrada. Pero una semana después sigue sin haber billetes disponibles para esos cuatro destinos. La duda planea.