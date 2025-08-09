Nuevo Futuro, seis décadas de apoyo a los más vulnerables

Ignacio Serrano Garbayo Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La asociación Nuevo Futuro tiene a sus espaldas sesenta años de apoyo escolar y emocional a niños en riesgo de exclusión social. A través de estos años ha brindado asistencia no solo a los menores a su cargo sino también a las familias. La actual presidenta, Josefina Sánchez-Errázuriz, recibió el año pasado un premio al Compromiso por llevar al frente de la asociación desde 2009. Sobre los galardones, Nuevo Futuro ha recibido casi treinta en los últimos 17 años de labor social, muchos de ellos por parte de empresas e instituciones dedicadas a la consecución de unos objetivos sociales.

En Cantabria tienen dos hogares. En cada uno de ellos hospedan a ocho niños y tienen también un centro de día para que otros 35 niños puedan recibir cualquier tipo de ayuda profesional que puedan brindarles. Aquí cuentan con más de veinte voluntarios regulares en la organización, pero también tienen presencia en el extranjero, en países como Colombia, Perú y Portugal, además de en distintos lugares del país. En total, 18 ciudades españolas acogen a niños en riesgo de exclusión social en los más de 240 hogares de acogida y centros de la asociación. Marta González-Estéfani, su gerente, cuenta que entre sus talleres tienen los habituales de pintura y juegos, «pero también han venido policías y personal de Proyecto Hombre para darles charlas sobre drogas u otros peligros. Hay un poco de todo». Nuevo Futuro no es únicamente un lugar exclusivo de actividades de ocio y aprendizaje para niños y adolescentes, sino que es también un centro para que puedan formarse y recibir apoyo de cualquier tipo.

«Si quieren actividades de ocio, nosotros lo que queremos es poder proporcionarlas y pagarlas», comenta la gerente. «Aún así», reconoce, «hay actividades más importantes que otras». De los niños, un 78% recibe regularmente apoyo psicológico y muchos también necesitan tratamiento psiquiátrico. Varios provienen de hogares en riesgo de exclusión social y en el caso de aquellos que viven en las casas de la asociación, las necesidades de educación y gestión emocional son todavía mayores. «Llevamos una trayectoria de sesenta años ayudando a muchos cántabros para dar una educación de calidad, además de ayudar en el entorno familiar y psicológico». A las familias que asisten también les ayudan con los alimentos, llevándoles comida con su programa. Todos estos gastos se acumulan y hacen que la labor de la asociación sea difícil. «Es muy urgente, esos niños son nuestro futuro».

Aunque la organización es privada, al ser una ONG recibe fondos del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander como entidad de utilidad pública. Sin embargo, González-Estefani se lamenta porque «no es suficiente». «Ya sabemos cómo está todo de caro y para cuidar a tantos niños se requieren muchos gastos», reconoce. Es por esto que cuenta, no solo con la ayuda de varias asociaciones como las Hermanas Hospitalarias, de Padre Menni, en tratamiento psicológico a los niños, sino también con la de los socios. «Quiero agradecer su apoyo incondicional, su interés y su esfuerzo, porque con nosotros siempre se han portado muy bien».

Precisamente, mañana, domingo, convocan a los socios para la cena solidaria anual en el restaurante Deluz de Santander, a las 20.00 horas. «Aquí en Cantabria seguimos la línea de confiar en ellos, así que esperamos que haya una buena recaudación para los niños». Como padrinos, contarán con dos de los socios más antiguos: Gema Yllera y Antonio Tornel. En la anterior cena alertaron sobre el aumento de la pobreza en los niños y menores que tratan en sus hogares de acogida, lo que implica una intensificación del problema. «Tenemos que ayudarles porque dependemos de su futuro. Por eso es importante aportar todo lo que se pueda». El precio de entradas es de sesenta euros, pero reconocen que puede ser demasiado elevado para algunos contribuyentes. Así que, «si se prefiere, se puede donar a través de otros canales». Los números habilitados son ES48 0049 5671 7121 9502 8804 para transferencias y 01731 por bizum.