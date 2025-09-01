El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano Daniel Pedriza

El número dos de Transportes pisa Cantabria sin aceptar preguntas

El consejero Media insiste en la petición para visitar en Guipúzcoa la fabricación de los nuevos trenes de Cercanías y el Ministerio no da fechas

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:46

Además de anfitrión, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ejerció este lunes de maestro de ceremonias en el acto de la firma del ... protocolo para la llegada de la alta velocidad a Reinosa. Habló de este proyecto, y también de los «millones de euros» que ha movilizado el Ejecutivo central para «hacer realidad y cumplir con todas las grandes reivindicaciones de Cantabria». «Hoy tenemos el mayor volumen de ejecución de obra pública del Estado», insistió Casares, que dio paso al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    El Racing quiere tres fichajes este lunes
  4. 4

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  5. 5

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  6. 6

    Las comunidades de propietarios frenan los nuevos pisos turísticos
  7. 7

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  8. 8

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  9. 9

    El Ministerio apoyará el proyecto de Castro para reabrir el túnel minero que conectaba a Vizcaya
  10. 10

    El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El número dos de Transportes pisa Cantabria sin aceptar preguntas

El número dos de Transportes pisa Cantabria sin aceptar preguntas