El número dos de Transportes pisa Cantabria sin aceptar preguntas
El consejero Media insiste en la petición para visitar en Guipúzcoa la fabricación de los nuevos trenes de Cercanías y el Ministerio no da fechas
Santander
Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:46
Además de anfitrión, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ejerció este lunes de maestro de ceremonias en el acto de la firma del ... protocolo para la llegada de la alta velocidad a Reinosa. Habló de este proyecto, y también de los «millones de euros» que ha movilizado el Ejecutivo central para «hacer realidad y cumplir con todas las grandes reivindicaciones de Cantabria». «Hoy tenemos el mayor volumen de ejecución de obra pública del Estado», insistió Casares, que dio paso al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.
El número dos del departamento que dirige Óscar Puente repasó alguna de esas actuaciones sin aportar novedades relevantes respecto a lo que ya dijo su jefe hace unas semanas con motivo de la inauguración del ramal de Torrelavega. Ni aportó novedades, ni despejó las dudas que les rodean porque Santano no aceptó preguntas. Tras firmar la firma del documento, se levantó de la mesa y esquivó intencionadamente a los periodistas.
Algunas de las cuestiones en las que no quiso entrar en secretario de Estado de Transportes sí las trató el consejero Media. El titular de Fomento recordó que sigue insistiendo en una visita a la fábrica de CAF en Guipúzcoa, donde se están ensamblando los 21 nuevos trenes –los que no cabían por los túneles– que servirán para modernizar la flota de la red de Cercanías de la región. Cantabria sigue sin fecha. Como tampoco hay fecha para la firma del acuerdo definitivo sobre la intermodal, aunque la presidenta Buruaga confía en que sea cuestión de semanas.
