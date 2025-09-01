La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas

El proyecto de la alta velocidad a Cantabria dio la pasada legislatura un importante avance con el comienzo de las obras en los cinco tramos que separan la capital palentina con Alar del Rey ... , tal y como se recogía en el pacto –aquel 'papeluco' que garantizaba la gobernabilidad regional y recogía una serie de inversiones del estado en la comunidad autónoma– entre el PRC y el PSOE. A ello se sumó el encargo de la redacción de los tramos entre Alar y Reinosa, que si todo sale bien estará lista a principios de 2027 para poder adjudicar los trabajos a partir de ese momento. Con retraso, hubo buenas noticias, pero también muchas incertidumbres. Por ejemplo, porque ese proyecto que están elaborando los ingenieros deja las vías de AVE a dos kilómetros de Reinosa, lo que levantó suspicacias en la capital campurriana. Y también por el anuncio del Ministerio de Transportes de crear una infraestructura en Alar del Rey que permitirá conectar en ese punto el AVE con la línea convencional con el objetivo de adelantar tres años la llegada de los primeros trenes rápidos a Cantabria, sin esperar a que esté acabado el tramo Alar-Reinosa. Hubo quien vio en este movimiento un nuevo riesgo: si el Estado iba a invertir 65 millones en esta infraestructura, quizás era porque preparaba el terreno para renunciar a los tramos cántabros.

Este lunes, esas dudas quedaron despejadas con la firma del protocolo que «allana» la llegada del AVE a Reinosa y con el que la presidenta Buruaga da por hecho que los trenes de alta velocidad llegarán algún día a la capital campurriana. «Esta firma supone el primer paso cierto y en firme», celebró la jefa del Ejecutivo. Algún día, porque en ese protocolo no aparecen fechas. Por ahora, a falta de que los responsables políticos se atrevan a dibujar un horizonte temporal, hay que quedarse con los cálculos aproximados que aparecen en la documentación técnica que ha ido publicando Adif: que los primeros AVE llegarán a Reinosa en 2033 y hasta Alar, reduciendo ya en media hora el viaje a Madrid, tres años antes.

¿Cuál es la novedad del acto que tuvo lugar este lunes en la Delegación del Gobierno y en el que firmaron el protocolo el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; el consejero de Fomento, Roberto Media, y los alcaldes de Reinosa y Campoo de Enmedio, José Luis López y Pedro Manuel Martínez, respectivamente? Primero, que el Ministerio deja por escrito por primera vez el compromiso para la llegada del AVE a Reinosa en un pacto fruto de la colaboración de las tres administraciones implicadas. «Tres administraciones nos comprometemos para allanar el camino del AVE a Cantabria. Esto traspasamos la órbita de un compromiso entre partidos a un acuerdo entre instituciones», subrayó Buruaga.

«Cantabria es una prioridad para las infraestructuras y para el Gobierno de España. No son solo palabras, sino hechos concretos» José Antonio Santano Secretario de Estado de Transportes (PSOE)

«Esta firma supone el primer paso cierto y en firme, pero estamos al principio. Quedan unos cuantos años. Demasiados» María José Sáenz de Buruaga Presidenta de Cantabria (PP)

La presidenta agradeció la buena predisposición del Ministerio para firmar este segundo acuerdo –el primero fue el que permitirá construir la estación ferroviaria intermodal de La Pasiega financiada a un 50% entre ambos gobiernos–, pero también que vigilará los avances en este y otros proyectos del Estado en Cantabria con «firmeza, exigencia y reivindicación». «No podemos cerrar los ojos a una realidad. Tengo que recordar que estamos al principio. Quedan unos cuantos años. Demasiados», apuntó la popular, que pidió a Santano celeridad con los tramos palentinos, que siguen todos ellos en obras pese a que tres ya tenían que estar concluidos.

En un momento de máxima crispación política en el ámbito nacional, todas las partes pusieron este pacto, que «no es fruto de la casualidad, sino el resultado de muchas horas de trabajo», como ejemplo de lo contrario. Un protocolo en el que se concreta también que tiene que hacer cada una de las partes para facilitar la llegada del AVE a Cantabria a través de Reinosa.

Con este reparto de tareas, ADIF diseñará los proyectos –y después los ejecutará– para eliminar los dos pasos a nivel que hay en Reinosa y el acondicionamiento de la estación, las vías, los andenes y todas las necesidades que surjan como consecuencia de los nuevos tráficos derivados de la llegada del AVE. La Consejería tiene encomendado la creación de aparcamientos disuasorios para facilitar la intermodalidad y la modernización del puente sobre el río Híjar en la avenida de Castilla, que irá acompañado de un nuevo vial, mientras que los ayuntamientos facilitarán los terrenos y agilizarán los trámites.