El secretario de Estado Santano y la presidenta Buruaga entraron al acto para firmar al protocolo junto a Pedro Casares. Daniel Pedriza

La llegada del AVE a Reinosa da un nuevo paso, pero el Ministerio sigue sin concretar fechas

El Ministerio firma con el Gobierno de Cantabria y los municipios afectados el protocolo con el que se prepara la llegada de la alta velocidad a Campoo

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:43

El proyecto de la alta velocidad a Cantabria dio la pasada legislatura un importante avance con el comienzo de las obras en los cinco tramos que separan la capital palentina con Alar del Rey ... , tal y como se recogía en el pacto –aquel 'papeluco' que garantizaba la gobernabilidad regional y recogía una serie de inversiones del estado en la comunidad autónoma– entre el PRC y el PSOE. A ello se sumó el encargo de la redacción de los tramos entre Alar y Reinosa, que si todo sale bien estará lista a principios de 2027 para poder adjudicar los trabajos a partir de ese momento. Con retraso, hubo buenas noticias, pero también muchas incertidumbres. Por ejemplo, porque ese proyecto que están elaborando los ingenieros deja las vías de AVE a dos kilómetros de Reinosa, lo que levantó suspicacias en la capital campurriana. Y también por el anuncio del Ministerio de Transportes de crear una infraestructura en Alar del Rey que permitirá conectar en ese punto el AVE con la línea convencional con el objetivo de adelantar tres años la llegada de los primeros trenes rápidos a Cantabria, sin esperar a que esté acabado el tramo Alar-Reinosa. Hubo quien vio en este movimiento un nuevo riesgo: si el Estado iba a invertir 65 millones en esta infraestructura, quizás era porque preparaba el terreno para renunciar a los tramos cántabros.

