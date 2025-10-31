El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manifestación y concentracion en marzo en el IES Torres Quevedo por la agresión a Antonio, un alumno con paralisis cerebral. Juanjo Santamaría

Ocho casos de acoso escolar en solo dos meses desde el inicio de curso

Tolerancia Cero alerta del incremento de bullying «en poco tiempo» y afirma que «no hace falta fijarse en Sevilla, ya que Cantabria tiene ejemplos anónimos por los que luchar»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:16

Comenta

Solo han pasado dos meses desde que los colegios e institutos de Cantabria abrieran sus puertas. Y en «tan poco tiempo» la Asociación Tolerancia Cero ... al Bullying Cantabria ya asiste a «ocho posibles expedientes» de acoso escolar en la región. La presidenta de la entidad, Lourdes Verdeja, es contundente: «No hace falta fijarse en Sevilla, Cantabria tiene ejemplos anónimos por los que luchar». Coincidiendo con la huelga de estudiantes del pasado martes contra el acoso escolar, a raíz de la muerte de la menor Sandra Peña, la organización cántabra ha denunciado la «inacción» en la que vive el sistema educativo de la región.

