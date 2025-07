«Ojalá el desarrollo de la educación permita que nos marchemos de África»

En un Ateneo lleno hasta la bandera -hubo asistentes que esperaron en la puerta alguna salida para entrar- recordó este miércoles Ana Gutiérrez algunas de ... las muchas vivencias que ha afrontado en su libro 'Aromas y ungüentos. Experiencias de África'.

Y no lo hizo sola, la médico y religiosa cántabra tuvo a su lado a cuatro mujeres importantes en su vida. Marta Díez, psicóloga clínica y con la que le une una gran amistad, fue la encargada de conducir esta mesa redonda en la que formaron parte Regina Cárdenas, especialista en obstetricia y ginecología; Teresa Martínez, cirujana maxilofacial; con las que ha llevado a cabo numerosas campañas médicas en África. Asimismo, su prima Ivonne Girault, psicoterapeuta, tampoco quiso perderse la ocasión y viajó desde Ciudad de México para arropar a la cántabra en este día tan especial.

«Ana es médico, es formadora, es acompañante, es gestora, es coautora de libros, ha escrito un montón de artículos, y ahora ya se ha lanzado a ser la autora de un libro», pronunciaba Díez para introducir a la protagonista ante el público expectante.

La religiosa, perteneciente a la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, lleva 17 años de misionera en África. En la actualidad ejerce como médico local en Kinsasa (República Democrática del Congo). «Mis padres fueron los que me transmitieron la fe. Es verdad que yo cuando hice medicina no pensaba todavía en mi vocación religiosa. Aunque en el libro explico que siempre tuve las tres vocaciones: la medicina, la religiosa y, por último, la misionera», explicaba la escritora. «A punto de acabar la carrera me hice la pregunta de qué voy a hacer con mi vida. Ahí, aposté por la vocación religiosa y con los años me aventuré en las misiones».

Si en algo coinciden Teresa Martínez y Regina Cárdenas es la «serenidad» de Ana a la ahora de tomar decisiones tan complejas. «Yo he aprendido mucho de Ana en situaciones reales, en campañas críticas, porque muchas cosas van bien y lo llevamos todo lo más preparado posible, pero siempre surgen imprevistos tanto con los medios como las patologías, está muy evolucionadas, y para mí es un privilegio aprender de cómo toma las decisiones de forma rápida, eficaz y muy humana», alabó Martínez. «Siempre he visto a Ana ir más allá de lo que a priori su formación le permite para ayudar a los pacientes», subrayó Cárdenas.

Después de 25 años de vida religiosa, Ana decidió hacer caso a todas las voces que le sugirieron escribir un libro y contar todas las historias que ha vivido durante su experiencia en África y en el que ha plasmado un deseo: «Ojalá el desarrollo de la educación permita que los occidentales nos marchemos pronto de África». La misionera donará íntegramente la recaudación de las ventas de su libro a la ONG Proacis.