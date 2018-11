La ONCE premia la solidaridad de la sociedad cántabra

La ONCE ha reconocido esta tarde la solidaridad de la sociedad cántabra durante una gala en la que ha entregado sus Premios Solidarios de 2018. Estos galardones reconocen a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

En esta edición, los premios han recaído en el Centro Hospitalario Padre Menni, la Agencia EFE de Cantabria, Carmen Moreno, PLIS Servicios y la Consejería de Presidencia y Justicia.

La gala ha contado con la asistencia del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la Presidenta del Parlamento cántabro, Dolores Gorostiaga; el director general de la ONCE, Jorge Iñiguez; la delegada territorial en Cantabria, Raquel Pérez; y el presidente territorial, Gustavo Seco.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el premio lo ha recibido el Centro Hospitalario Padre Menni, hospital privado sin ánimo de lucro, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias, por su vocación de servicio a la Comunidad de Cantabria, mediante el cuidado de las personas con enfermedad mental que estaban siendo atendidas en centros lejos de su entorno familiar.

En la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación, el Solidarios ha sido para la Agencia EFE de Cantabria, por su labor siempre al lado de la ciudadanía, dando voz a los colectivos de la sociedad civil en todos los ámbitos de la sociedad.

La Persona Física galardonada ha sido Carmen Moreno, presidenta de honor de Cruz Roja en Cantabria, por su labor en esta institución, desde su ingreso en 1987 como voluntaria, hasta sus años como presidenta (1997-2015).

En la categoría de Empresa, se ha premiado a PLIS Servicios (Proyecto Laboral de Inserción Social), por promover la inserción laboral de personas en situación de exclusión social en Cantabria, además de contribuir a la cohesión social del territorio.

En la categoría de estamento de la Administración Pública, el Premio Solidarios ha sido para la Consejería de Presidencia y Justicia, por el apoyo a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro que impulsan la defensa del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, de la mejora de su calidad de vida y de la de sus familias.

El jurado de los Premios ha estado formado por Imelda Fernández, consejera General-Coordinadora de Participación y Cohesión Social del Consejo General de la ONCE; Gustavo Seco, presidente del Consejo Territorial ONCE en Cantabria; Raquel Pérez, delegada territorial ONCE en Cantabria; Mar Arruti, presidenta del CERMI en Cantabria; María Tejerina, concejala de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander; Sonsoles López, directora de Cáritas Diocesana de Santander; y Francisco Díez, periodista de Onda Cero Cantabria.