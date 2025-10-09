La ONCE premia la solidaridad de la sociedad cántabra

La Fundación Real Racing Club de Santander, el diario 'AS', Modesto Chato de los Bueys, Conservas Arlequín y la Escuela Cántabra de Salud para la ... Ciudadanía recibieron ayer los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Cantabria 2025 como reconocimiento al desarrollo de una importante labor solidaria.

En la gala en la que se entregaron los reconocimientos, estuvieron presentes, entre otros, Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE; María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria; Pedro Casares, delegado del Gobierno en la región; y Gema Igual, alcaldesa de Santander. En su intervención, Buruaga, además de felicitar a todos los premiados por su «labor ejemplar», anunció que el Gobierno va a incrementar cerca de un 80% las ayudas a la contratación de personas con discapacidad a jornada completa, subida que será prácticamente del 100% si son mayores de 45 años. Asimismo, la presidenta recordó que se ha aumentado más de un 50% la dotación presupuestaria para financiar los costes salariales de los centros especiales de empleo; la creación de la Tarjeta Digital de Discapacidad; y los incentivos a la contratación y el empleo autónomo, que suben un 20% para las personas con discapacidad que inicien una actividad.

Los premiados

El Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG fue para la Fundación Real Racing Club de Santander «porque representa el alma solidaria y transformadora del histórico club cántabro», mientras que en la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación el premio ha recaído en el diario 'AS', «por recoger en sus publicaciones la importancia que el deporte tiene para la integración de las personas con discapacidad».

El jurado otorgó el Premio Solidarios a la Persona Física a Modesto Chato de los Bueys, presidente de UNATE-Universidad Permanente y de la Fundación Patronato Europeo del Mayor (PEM), «por su incansable trabajo a lo largo de más de 45 años en favor de una sociedad inclusiva para las personas mayores», mientras que el Premio en la categoría de Empresa fue para Conservas Arlequín, «por su apoyo activo a Ascasam-Salud Mental Cantabria desde el año 2024, colaborando con los centros ocupacionales de Santander y Colindres».

Finalmente, en la categoría Estamento de la Administración Pública, el premio Solidarios fue para la Escuela Cántabra de Salud para la Ciudadanía, iniciativa de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria que «se ha consolidado como un espacio de referencia en promoción de la salud, autocuidado y participación comunitaria».