El pequeño Einar, tras sufrir el ataque del perro. DM

Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales

El menor iba acompañado por su madre cuando se cruzó con el animal, que le atacó por la espalda | Los padres han denunciado los hechos ante la Guardia Civil

Ana del Castillo

Ana del Castillo

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:39

El pequeño Einar, de cuatro años, salió a la calle el pasado miércoles, 1 de octubre, para recibir con los brazos abiertos a su padre, ... que llegaba a casa tras un día de trabajo. Eran las ocho y media de la noche en Ramales de la Victoria, en la calle Teatro, ubicada detrás del Ayuntamiento. Él y su madre, Erika Maza, caminaban por la acera en dirección al encuentro con su padre cuando se cruzaron con unos vecinos y su perro, un pastor belga malinois. El animal iba atado, con una correa larga, y el menor no interaccionó con él, simplemente compartieron espacio en la misma acera. «Einar iba haciendo mañas, lloriqueando, y cuando dejamos atrás al perro, el animal se dio la vuelta y atacó directamente al cuello a mi hijo», explica Maza. En ese momento, la madre se tiró al suelo para auxiliar al niño. «Metí las manos en la mandíbula, pero no había manera, le tenía muy enganchado. No podía quitarle al perro de encima. Entonces llegó el padre y conseguimos que abriera la boca, pero se enganchó a la sudadera. Mi hijo sangraba por todos los lados, por la oreja, la boca, el cuello...». Fueron unos minutos angustiosos hasta que por fin consiguieron que el perro soltara la ropa de Einar.

Te puede interesar

