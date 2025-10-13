La oposición se impone a los votos del PP para reclamar medidas que aseguren la ejecución de fondos europeos Según los últimos datos oficiales publicados, sólo se ha ejecutado el 58%

Fotografía reciente de una sesión plenaria en el Parlamento de Cantabria.

J. A. Santander Lunes, 13 de octubre 2025, 13:40 Comenta Compartir

El Parlamento instará al Gobierno a adoptar medidas de contingencia que aseguren la ejecución de los fondos europeos, tras la aprobación de una moción presentada ... por el PSOE y defendida por Ana Belén Álvarez, quien advirtió del plazo menguante para esta ejecución y el bajo nivel alcanzado por Cantabria. Como explicó, Cantabria ha recibido cerca de 464 millones y, según el último informe oficial publicado –y a falta de actualización–, se han ejecutado al 58%, hay un 32% en ejecución y un 10% sin ejecutar. Añadió que, según las cifras conocidas y que datan del pasado mes de junio, «Cantabria está a la cola de la ejecución, 13 puntos por debajo de la media nacional».

MÁS INFORMACIÓN Cuando el Parlamento dice sí y el Gobierno dice no El PP, por su parte, defendió el trabajo realizado por el Gobierno y se opuso, sin éxito, a la moción al considerar que supone aumentar la carga burocrática en un momento en que el esfuerzo debe centrarse en ejecutar los fondos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión