Fotografía reciente de una sesión plenaria en el Parlamento de Cantabria. DM

La oposición se impone a los votos del PP para reclamar medidas que aseguren la ejecución de fondos europeos

Según los últimos datos oficiales publicados, sólo se ha ejecutado el 58%

J. A.

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:40

Comenta

El Parlamento instará al Gobierno a adoptar medidas de contingencia que aseguren la ejecución de los fondos europeos, tras la aprobación de una moción presentada ... por el PSOE y defendida por Ana Belén Álvarez, quien advirtió del plazo menguante para esta ejecución y el bajo nivel alcanzado por Cantabria. Como explicó, Cantabria ha recibido cerca de 464 millones y, según el último informe oficial publicado –y a falta de actualización–, se han ejecutado al 58%, hay un 32% en ejecución y un 10% sin ejecutar. Añadió que, según las cifras conocidas y que datan del pasado mes de junio, «Cantabria está a la cola de la ejecución, 13 puntos por debajo de la media nacional».

